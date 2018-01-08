Yeni Sistem Geliyor! Denetim Oyunu Sona Erecek

Yeni yapılan inşaatların mevzuatlara uygun bir şekilde yapılması adına denetim yetkilerinin verilmiş olduğu yapı denetim firmalarının ücretlerinin, arsa sahiplerince değil de müteahhitlerce ödenmesinin ardından ortaya çıkmış olan sakıncalı denetim işlemiyle alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın yapı denetim işlemlerini kapsayan yasayı bu sene içerisinde değiştireceği ve yapı denetim firmalarının seçimlerinde ise otomatik atama sisteminin faaliyete geçirileceği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılacak bu hamle çerçevesinde müteahhit ve yapı denetim firmasının pazarlıklarının da sona ereceği bildirildi. Yeni sistem hakkında değerlendirmelerde bulunan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı olarak görev yapan Tekin Saraçoğlu, sistemin değişimiyle beraber çok sayıda müteahhidin iş bırakacağını veya kendini düzelteceğini ifade etti.

5 Milyondan Fazla Ceza Kesildi

Ülke genelinde yapı denetim sisteminde kaydı bulunan bin 600 adet yapı denetim firmasının yer aldığı bilinirken, bahsi geçen bu firmalarda ise 28 bin 655 denetçi mimar ve mühendisin, ayrıca 51 bin 219 kontrol elemanının görevli olduğu biliniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2017 senesine ilişkin, görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı denetim firmalarına ise 5 milyon TL'yi aşkın ceza kesildiği ifade ediliyor. Ayrıca denetimler kapsamında toplam 467 firmaya yeni iş almaktan men cezası verilirken, 826 kuruluşa ise belge iptali cezası verildiği bildirildi.

Bakanlık Çareyi Sistem Değiştirmekte Buldu

Bakanlık tarafından verilen bu cezalar sonucunda uslanmamış olan yapı denetim firmalarının müteahhitlerle birlikte hala pazarlığa oturuyor olmasından sonra Bakanlık çareyi sistemi baştan aşağı değiştirmekte buldu.

Yeni sistemle alakalı bilgiler aktaran Bakan Mehmet Özhaseki ise, bu sene içerisinde yasanın değiştirileceğinin altını çizerek, Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri gözetiminde binaların kontrolünün sağlanacağını dile getirdi.