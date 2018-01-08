Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata!
Advert Advert Advert


Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata!


Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata!
Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata! Seda Polat - Tarih: 2018-01-08 Saat: 18:51:31
Anasayfa Eko Gündem Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata!

Doğalgaz faturalarının daha da artış gösterdiği kış aylarında, gelen faturaların bütçeyi zorladığı bir gerçek. DEDAŞ konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Elektrik ile ısınmanın doğru olmadığını söyleyen DEDAŞ yetkilileri, elektriğin doğalgaza göre 3,5 kat daha pahalı olduğunu belirtti.

Doğalgaz faturalarının daha da artış gösterdiği kış aylarında, gelen faturaların bütçeyi zorladığı bir gerçek. DEDAŞ konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Elektrik ile ısınmanın doğru olmadığını söyleyen DEDAŞ yetkilileri, elektriğin doğalgaza göre 3,5 kat daha pahalı olduğunu belirtti.

DEDAŞ, doğalgaz yerine elektrik ile ısınmaya çalışan vatandaşların bu farktan dolayı daha fazla fatura ödediğini belirtti. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında açıklamada bulunan ÇEDAŞ, bilinçli enerji tüketiminin önemine vurgu yaptı ve bu konuda bir veri çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Elektrik 3,5 Kat Daha Pahalı!

Elektrik ile ısınmayı tercih eden tüketicilerin, aile bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün daha fazla olduğuna dikkat çeken DEDAŞ, elektrikli ısınmayı tercih edenlerin hem aile bütçesi hem de enerji verimliliği bakımından kayba uğradığını söyledi. Doğalgazla ısınmasını gerçekleştiren bir tüketicinin aylık 300 liralık doğalgaz kullanmasının söz konusu dahi olduğu zamanlarda, elektrikli ısınmanın bunun üç buçuk katı daha pahalı olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu açıklamada DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel’in de görüşlerine yer verildi. Müdür Karagüzel, bölge halkına bilinçli enerji kullanımı hakkında bilgi vermeye devam ettiklerini belirtti ve kışın ısınmak için elektrik kullananları uyardı. Kış aylarında ısınmak için elektrik kullanılmasının hem doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine hem de ülkenin ekonomisine zarar verdiğini açıklayan Karagüzel, bu fiilin sorumsuz bir davranış olduğunu da belirtti. Müdür Karagüzel, bölge insanlarının bu konuda daha fazla sorumluk üstleneceklerini inandıklarını da belirtti. Halkı ise ısınmak için doğalgaz kullanımına yönlendirildi. 

doğalgaz elektrik
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Sistem Geliyor! Denetim Oyunu Sona Erecek
Yeni Sistem Geliyor! Denetim Oyunu Sona Erecek
GAZBİR Açıkladı! Doğalgaz Faturasını 75 TL Düşürme Yöntemi
GAZBİR Açıkladı! Doğalgaz Faturasını 75 TL Düşürme Yöntemi