Doğalgazın Çok Gelmesinden Korkup Elektrikli Araçlarla Isınanlar! Büyük Hata!

Doğalgaz faturalarının daha da artış gösterdiği kış aylarında, gelen faturaların bütçeyi zorladığı bir gerçek. DEDAŞ konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Elektrik ile ısınmanın doğru olmadığını söyleyen DEDAŞ yetkilileri, elektriğin doğalgaza göre 3,5 kat daha pahalı olduğunu belirtti.

DEDAŞ, doğalgaz yerine elektrik ile ısınmaya çalışan vatandaşların bu farktan dolayı daha fazla fatura ödediğini belirtti. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında açıklamada bulunan ÇEDAŞ, bilinçli enerji tüketiminin önemine vurgu yaptı ve bu konuda bir veri çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Elektrik 3,5 Kat Daha Pahalı!

Elektrik ile ısınmayı tercih eden tüketicilerin, aile bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün daha fazla olduğuna dikkat çeken DEDAŞ, elektrikli ısınmayı tercih edenlerin hem aile bütçesi hem de enerji verimliliği bakımından kayba uğradığını söyledi. Doğalgazla ısınmasını gerçekleştiren bir tüketicinin aylık 300 liralık doğalgaz kullanmasının söz konusu dahi olduğu zamanlarda, elektrikli ısınmanın bunun üç buçuk katı daha pahalı olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu açıklamada DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel’in de görüşlerine yer verildi. Müdür Karagüzel, bölge halkına bilinçli enerji kullanımı hakkında bilgi vermeye devam ettiklerini belirtti ve kışın ısınmak için elektrik kullananları uyardı. Kış aylarında ısınmak için elektrik kullanılmasının hem doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine hem de ülkenin ekonomisine zarar verdiğini açıklayan Karagüzel, bu fiilin sorumsuz bir davranış olduğunu da belirtti. Müdür Karagüzel, bölge insanlarının bu konuda daha fazla sorumluk üstleneceklerini inandıklarını da belirtti. Halkı ise ısınmak için doğalgaz kullanımına yönlendirildi.