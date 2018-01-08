PTT’nin Personel Alımı Süreci Başladı!

PTT AŞ Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Şirket bünyesine yani PTT şubelerine alınması planlanan 1750 personelin ile ilgili süreç 8 Ocak itibariyle başladı. İşlemlerinin tamamı tamamlanan adayların ise göreve başlayacakları il başmüdürlüklerine müracaatları gerektiğine de dikkat çekildi.

Şirketten yapılan açıklama kapsamında, şirketin personele duyduğu ihtiyacın karşılanması açısından 2017 yılında 1750 personel alımına başvurulacağı söylenmişti. Bu ilana uygun olan ve başvuran adaylar arasından 1750 kişinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay tarafından bir açıklama geldi. Danıştay, bu doğrultudaki kararda yürütmeyi durdurma kararı aldığını bildirdi.

8 Ocak İş Başı!

Sonrasında Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın büyük uğraşları ile bu alınacak personellerin mağdur edilmemesi için uğraşıldı. Ve bu uğraşlar sonuç verdi. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 2017 yılının ikinci personel alımında başarılı olup da göreve başlama işlemleri tamamlanan ayrıca bunun yanında güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlandığı adayların, işe başlama süreçlerinin 8 Ocak 2018 olduğu belirtildi.

İşlemlerini tamamlayan adayların göreve başlayacakları illerde bulunan başmüdürlüklere müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Şirket aynı zamanda 2018 içinde ve takip eden yıllarda ihtiyaç duyulması halinde personel alımına devam edeceğini vurguladı. Sürekli büyüyen ve gelişen bir aile olduklarını dile getiren PTT AŞ, 2017 yılının üçüncü personel alımında başvuru yapmış ancak kendileriyle beraber çalışma imkanı bulamamış vatandaşları bir sonraki personel alımı başvurularında beklediklerini dile getirdi.

PTT’nin bu yıl içerisinde ne zaman personel alacağı ise henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklamanın PTT AŞ’den gelmesi bekleniyor.