Kasaplar Ucuz Et İçin Açıklamalarda Bulundu!

Konu ile ilgili açıklama Osman Yardımcı’dan geldi. Yardımcı, kilogramı 30 liradan satışa sunulan ithal etin, paket darası ve yağ oranı düşürüldüğünde 750 grama denk geldiğini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uzun çalışmalar sonucunda ucuz eti piyasaya sürmesini desteklediklerini söyleyen Yardımcı, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu uğraş ile halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiklerinden bahsetti. İthal etin kilosunun 30 liradan satıldığına dikkat çeken Yardımcı, bu ithal etlerin yarım kiloluk paketler halinde satıldığını söyledi. 1 kilo et içerisinde 200 gram yağın bulunduğuna dikkat çeken Yardımcı, bu oranın paket üzerindeki yazıdan anlaşıldığına dikkat çekti. Bir kilo etten 200 gram düşüldüğünde 800 gram saf et kaldığına dikkat çeken Yardımcı, yarım kiloluk paketlerin 25 gram ağırdığında olduğunu da hatırlatarak, toplam saf etin 740 gram olduğunu söyledi.

Kilosu 30 Değil 38 Lira!

Ucuz etin kıyma makinesinden geçirilmeyip yağ içinde görünmesi durumunda, vatandaşların ucuz eti tercih etmeyeceklerini söyleyen Yardımcı, kasapların kendi dükkanlarında etin üstündeki yağı dahi aldıklarını belirtti. Vatandaşın ucuz diye aldığı ette, 750 gramı için 30 lira ödediğine dikkat çeken Yardımcı, bu oranın kiloya vurulduğunda etin aslında 38 liradan satıldığını söyledi.

Bakanlığın ithal etten vergi almadığını söyleyen Yardımcı, kasaplardan da KDV’yi almadıklarında kendilerinin de 38 ile 40 lira arasındaki bir ücretle et satabileceklerini belirtti.

Yardımcı böyle bir durum söz konusu olduğunda, hem vatandaşın yağ yemekten kurtulacağını hem de daha kaliteli besleneceğine dikkat çekti.