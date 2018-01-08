Telif Hakkında Değişiklik! Yeni Dönem Başladı!

Telif hakkı uygulamalarına yönelik yeni bir dönemin içine girildi. Yapımcı belgesi, sertifika ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri için artık e-devlet üzerinden işlem gerçekleştirilebilecek.

Açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar artık telif hakları genel müdürlüğü üzerinden aldığı birçok hizmeti e-devlet üzerinden de alabilecek.

Söz konusu açıklamada, isteğe bağlı olarak yapılan kayıt tescil işlemlerinde, tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler, zaman damgası yöntemiyle işaretlenecek. Bu sayede de teşci tarihi ve sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispat edilebilecek.

Söz konusu uygulama ile hem vatandaşlar posta ve kağıt masraflarından kurtulacak hem de zamandan tasarruf yapmış olacak.

Artık E-devlet’te!

Daha önceleri de e-devlet üzerinden birçok işlem gerçekleştiriliyordu. Her bakanlığın kendine ait olduğu sekmelerde, vatandaş hangi kurumdan hangi belgeyi almak istiyorsa e-devlete girerek çıktı alabiliyordu. Bu yeniliklere bir tane daha eklendi. Artık tescil işlemleri de e-devlet üzerinden yürütülebilecek. Vatandaşların başvuru tarihi tescil işlemlerinde en önemli noktaydı. Bu yüzden bu konu hakkında da açıklama getirildi ve vatandaşların sisteme girişleri ve tescil tarihleri dijital baskı haline getirildi. Bu sayede de söz konusu tescil için önce kimin başvurusunun bulunduğu hukuki olarak ispatlanabilecek.

Bu uygulama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık artık bu belgeye de e-devlet üzerinde kolayca ulaşılabileceğini belirtti. Bu uygulama ile hem işlemler daha çabuk hallolacak hem de vatandaşlar kağıt ve posta masraflarından kurtulacak.