Uber’de Yeni Gelişme! Hisseleri Satılıyor!
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Uber’de Yeni Gelişme! Hisseleri Satılıyor!


Uber’de Yeni Gelişme! Hisseleri Satılıyor!
Uber’de Yeni Gelişme! Hisseleri Satılıyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-08 Saat: 20:32:59
Anasayfa Eko Gündem Uber’de Yeni Gelişme! Hisseleri Satılıyor!

Dünya üzerinde giderek ün kazanan araç hizmeti veren Uber’in eski CEO’su olan Travis Kalanick Uber’deki hisselerini sattığını duyurdu. Kalanick, 1,4 milyar dolar değerinde olduğunu söylediği hisselerini SoftBank’a sattığını belirtti.

Dünya üzerinde giderek ün kazanan araç hizmeti veren Uber’in eski CEO’su olan Travis Kalanick Uber’deki hisselerini sattığını duyurdu. Kalanick, 1,4 milyar dolar değerinde olduğunu söylediği hisselerini SoftBank’a sattığını belirtti.

Son dönemin en popüler araç temin firması olan Uber’in ilk CEO’su ve kurucularından biri olan Travis Kalanick, elinde bulunan Uber hisselerinin %29’unu satacağını duyurdu. Kalanick bu %29’luk hissenin değerinin 1,4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar hiç sürekli hisse satışında bulunmadığını belirten Kalanick, çok sayıda Uber yöneticisi ve yatırımcısıyla birlikte SoftBank’a hisse sattığını belirtti.

Geçtiğimiz Temmuz İstifa Etmişti!

İddialı girişimlere ve şirketlere yatırım yapan SoftBank, Uberin %15’lik bir hissesinin %30 indirimle satın almak üzere anlaşmıştı. Yaklaşık olarak 48 milyar dolar değer biçilen bu hisselere, Uber’le yapılacak anlaşma sonucunda satın alma işlemi gerçekleşecek. Bu hisselerin büyük bir bölümü ise şirketin yatırımcıları ve yöneticileri arasından gelecek.

UBER’e dünya üzerindeki birçok taksi firmasından eleştiriler geldi. Özellikle İspanya’da Uber’e taksiciler tarafından dava açılmıştı. Türkiye’de de bu konuda büyük tepkiler gelmiş, uygulamadan ve verilen hizmetten dolayı şikayetçi olunmuştu. Bunun yanında da rekabet ortamının kötüye kullanıldığı belirtilen taksiciler, uygulamanın Türkiye’de engellenmesini istediklerini belirtmişlerdi.

Şirketin rakiplerine karşı uyguladığı ahlak dışı bu stratejiden dolayı gelen eleştiriler sebebiyle, tartışmalar artmış ve şirketin CEO’su olan Travis Kalanick, 2017 yılının Temmuz ayında istifasını sunmuştu.

Şirketin CEO’luğunu bırakan Kalanick, sonrasında da hisselerini satma kararı aldı ve Uber’deki hisselerini SoftBank’a sattı! 

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