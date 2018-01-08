Fitch Ratings Küresel Kredi Görünümüne İlişkin Değerlendirme Yaptı
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Fitch Ratings Küresel Kredi Görünümüne İlişkin Değerlendirme Yaptı


Fitch Ratings Küresel Kredi Görünümüne İlişkin Değerlendirme Yaptı
Fitch Ratings Küresel Kredi Görünümüne İlişkin Değerlendirme Yaptı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-08 Saat: 21:31:02
Anasayfa Eko Gündem Fitch Ratings Küresel Kredi Görünümüne İlişkin Değerlendirme Yaptı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi görünümünün finansal krizden sonra geçen süreçte en pozitif haline geldiğini ifade etti.

Yapmış olduğu değerlendirmelerde Fitch Ratings, dünyanın genel kredi görünümü hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, küresel kredi görünümünün finansal krizden sonra geçen süreçte en pozitif günlerini yaşadığına dikkat çeken Fitch Ratings, ekonomiyi ultra destekleyici parasal politikaların hafiflemesi ve yükselmekte olan faiz oranlarının finansman maliyetini artırmasıyla ilerleyen süreçte kredi kalitesinin zayıflayabileceği uyarısını da yaptı.

Küresel boyuttaki reytinglerin ülkeler, şirketler ve finansal kurumlar dahil olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan piyasalar için destekleyici bir konumda olduğunun belirtildiği açıklamalarda Fitch Ratings, küresel reytinglere yönelik olumlu beklentide itici unsurların ekonomik büyüme, destekleyici para politikaları ve istikrarlı emtia fiyatları olduğunun altını çizdi.

Sene Sonu Beklentisi Yüzde 3.3 Oranında

Küresel ekonomik büyümenin gittikçe artan yatırımlar sayesinde 2018 senesinin sonlarında yüzde 3.3 seviyesine ulaşmasını öngördüklerini aktaran açıklamalarda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomik büyümenin 2018 senesinin ardından sıkılaştırıcı para politikalarının uygulanmasıyla daha ılımlı bir hale gelebileceğini ve gelişmekte olan piyasalardaki firmaların ilerleyen süreçte olası sermaye çıkışlarından etkilenebileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fitch Kredi Piyasası Araştırma Direktörü Monica Insoll, günümüzde reyting görünüm eğiliminin şimdiye kadarki en olumlu seviyesinde seyrettiğini dile getirdi. Pozitif görünümde olan reytinglerin sayısının negatif görünümde olan reytinglerden daha fazla olduğuna işaret eden Insoll, para politikasında devam eden sıkılaşmanın yanı sıra artan küresel politik belirsizliklerin ilerleyen süreçte reytingler için zorluk oluşturabileceğini ifadelerine ekledi.

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