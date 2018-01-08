Turizm Sektörü Daha Çok Yerli Vatandaşı Ağırlamalı

Yurt içi turizm hareketinin günden güne arttığına işaret eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, öngörüleri doğrultusunda otellerde tatili yapan yerli turistlerin sayısının 5 ila 6 milyon kişi civarında olduğunu ve kısa süreçte bu sayının 10 milyona çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ayık, kesin rakamların henüz belirlenmemiş olmasına karşın 2016 senesinden günümüze iç pazarda ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini dile getirdi. İç pazarın hareketlenmesinde cazip erken rezervasyon kampanyalarının çok etki gösterdiğine dikkat çeken Ayık, vatandaşların seyahat etme, tatil yapma alışkanlığının giderek arttığını belirtti. 2016 senesinde de ciddi bir talep patlaması olduğunu anımsatan Ayık, 2017 turizm sezonunun da kötü geçmediğini, bu seneye dair beklentilerinde iç pazarın ciddi bir şekilde büyüyeceğini düşündüklerini ifade etti.

İç Pazarın Turizmdeki Payı En Az Yüzde 30 Olmalı

İç pazardaki dinamiğin devamlılığının sağlanması için erken rezervasyon kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar üzerinde çalıştıklarını belirten Ayık, iç pazarda biz kısa süre içinde 10 milyon kişi hedefine ulaşmayı dilediklerini ve iç pazarı daima en önemli kaynak pazarı olarak gördüklerini aktardı. Türkiye’nin 80 milyon nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Ayık, kişi başına düşen milli gelirin ise günden güne arttığını belirtti. Turizm sektörünün ciddi bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Ayık, bu potansiyelin yalnızca kıyı bölgelerinde tatil olarak düşünülmemesinin gerekliliğini belirtti. Türkiye'de bulunan bütün turizm kalemlerine uygun potansiyele sahip olunduğunu ifade eden Ayık, sürdürülebilir turizm için iç pazarın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu anlattı.

Turizmin 12 ay sürmesi için de iç pazarın güçlü ve dinamik kalmasının önemine değinen Ayık, iç pazarın payını toplam turizm hareketi içinde yüzde 30 seviyesine taşınması halinde turizm geleceğinin güvende olacağını anlattı.