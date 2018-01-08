Yılbaşı Tatilinin Ardından Küresel Piyasalarda Son Durum!

Avrupa hisse senetleri, rekor seviyesine yakın olan hisse senetlerini desteklemeye yetecek kadar kuvvetli kar görünümleri üretmesi beklenen kar açıklama döneminin başlamasından önce, yükseliş eğilimindeki Asya hisse senetlerini seyrederek yukarı yönde hareket etti. Euro ve sterlin dolar karşısında değer kaybı yaşadı.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Hong Kong ve Sydney de işlem görmekte olan hisse senetleri yükseldikten sonra, 2017 Nisan ayından günümüze kadar gerçekleştirdiği en büyük haftalık kazancını sağladı. Japonya'da piyasalar Pazartesi günü tatil sebebiyle kapalıydı. ABD'de önemli bankalardan bir kaçı bu hafta içinde karlarını bildirecek. Petrol varil başına 61 doların üstünde işlem görmekte.

Şirket Karları Hisse Senedi Piyasalarına Yön Verecek

Risk varlıklarının seneye oldukça güçlü bir giriş yapmalarının ardından şirket karları, hisse senedi piyasalarının bir sonraki yönü konusunda etki gösterebilir. Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi, yatırımcıların Cumhuriyetçilerin vergi indirimlerinin şirket karlarını artırmasını düşünceleriyle beraberinde Aralık 2016 tarihinden günümüze en iyi haftalık performansını gösterdi.

Avrupa piyasalarında tüm gözler euronun yükselmesini engelleyen durumlardan biri olan Almanya seçimlerinden sonra hükümet kurulmasındaki güçlüklere dikildi. Sterlin, İngiltere'de zayıf ekonomik veriler ve Başbakan Theresa May'in Brexit konusunda uzlaşmaya varılamaması durumunda acil durum planlamasından sorumlu bir bakanlık açmayı değerlendirmesi ile düşüşe geçerken, İngiliz hisseleri yatay seyir izledi.

Güney Kore wonu, otoritelerin para biriminde tek yönlü seyre engel olmak amacıyla harekete geçeceklerini belirttikten sonra kazandıklarını geri verdi. Buna haberler, ülkenin Kuzey Kore ile 2015 senesinden günümüze ilk defa yüksek düzeyli temaslarda bulunmaya hazırlanmasından bir gün önce geldi.