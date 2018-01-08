Hazine Nakit Dengesi 21 Milyar Lira Açık Verdi!

Hazine nakit dengesi, geçtiğimiz senenin aralık ayında 21 milyar 117 milyon lira, bir senelik dönem boyunca ise toplam 60 milyar 453 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 aralık ayına yönelik nakit gerçekleşmelerini bildirdi. Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı bu veriler kapsamında, aralık ayında Hazinenin nakit gelirleri 55 milyar 167 milyon lira, nakit giderleri 77 milyar 835 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faiz dışı giderler 76 milyar 174 milyon lira, faiz ödemeleri ise 1 milyar 661 milyon lira boyutunda gerçekleşirken, faiz dışı denge 21 milyar 7 milyon lira açık verdi.

2017 Senesinde Hazinenin Nakit Gelirleri 623 Milyar Lira

Nakit dengesi geçtiğimiz ay 21 milyar 117 milyon lira açık verdi. Döviz kurundaki farklılıklardan dolayı bu azalma 316 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, devirli-garantili borç geri dönüşleri ise 212 milyon lira olarak tespit edildi. Kasa/banka net hesabı 20 milyar 837 milyon lira geriledi.

Geçtiğimiz senenin ocak-aralık dönemleri arasında Hazinenin nakit gelirleri 623 milyar 816 milyon lira, nakit giderleri 697 milyar 129 milyon lira olarak belirlendi. Faiz dışı giderler 641 milyar 654 milyon, faiz giderleri ise 55 milyar 475 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 17 milyar 839 milyon lira açık verdi. Aynı süreçte nakit dengesi 60 milyar 453 milyon lira açık verdi. Kur farklarının neden olduğu artış 1 milyar 715 milyon lira seviyesinde belirlenirken, devirli-garantili borç geri dönüşleri 2 milyar 637 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı da 23 milyar 204 milyon lira yükseldi.