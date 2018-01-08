112 Ülkeye 269 Bin Ton Fındık İhraç Edildi
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112 Ülkeye 269 Bin Ton Fındık İhraç Edildi


112 Ülkeye 269 Bin Ton Fındık İhraç Edildi
112 Ülkeye 269 Bin Ton Fındık İhraç Edildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-08 Saat: 23:32:19
Anasayfa İthalat&İhracat 112 Ülkeye 269 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Türkiye, 2017 senesinde 112 ülkeye 1 milyar 867 milyon dolar karşılığında 269 bin 623 ton fındık ihraç etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)’nin elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye 2017 senesinde 112 ülkeye fındık ihracatı yaptı. Ülkenin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan bu üründen 269 bin 623 ton karşılığında, 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin geçtiğimiz sene en çok fındık ihraç ettiği ülkeler sırayla Almanya, İtalya ve Fransa olarak belirlendi. Almanya 437 milyon 635 bin 314 dolar karşılığında 63 bin 542 ton fındık, İtalya 364 milyon 598 bin 678 dolar karşılığında 54 bin 434 ton, Fransa ise 158 milyon 843 bin 915 dolar karşılığında 22 bin 859 ton fındık alımı yaptı. Türkiye’nin geçtiğimiz sene en az fındık ihracatı yaptığı ülke ise Ruanda olarak belirlendi. Ruanda’dan 10 kilogram fındık karşılığında 104 dolar kazanç sağlandı. En az fındık ihraç edilen ülkeler arasında Ruanda'dan sonra 16 kilogram fındık alımıyla Maldiv Adaları ve 30 kilogramla Senegal yer almakta.

Son zamanlarda Türkiye'nin en ciddi fındık pazarlarından biri konumunda olan Çin, 2016 senesinde 3 bin 865 ton fındık almışken, 2017'de bu rakam 7 bin 307 tona ulaştı. Türkiye 2017 senesinde Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ek olarak Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tirinidad Tobago, El Salvador, Yemen, Maritius ve Fiji gibi ülkelere de fındık ihraç etti.

Fındık Üretiminde Alternatif Ülkeler Elenmeli

2017 senesinde elde edilen ihracat verilerinden oldukça memnun olduklarını ifade eden KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, ton bazında tüm zamanların en iyi ikinci, gelir bakımından ise tüm zamanların en iyi dördüncü seviyesine ulaştıklarını bildirdi. Fındıkla ilgili politikada bir yanlışlık yapılmadığını ve Türkiye'nin dünyaya fındık arzındaki devamlılığının sağlanması halinde 2018 senesini ihracat açısından çok daha iyi geçeceğini dile getiren Sevinç, Türkiye'ye alternatif olabilecek ülkelerdeki fındık alanlarının genişlemesinin önüne geçilebileceğini de ifadelerine ekledi.

Fındık Edip Sevinç KFMİB İhracat Fransa
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