09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-09 Saat: 08:35:49
Anasayfa Altın&Döviz 09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kurunda sakin seyir devam ediyor. Dolar dünkü kapanış rakamı olan 3,74 bandında işlem görerek güne başladı.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çevirmiş ancak ciddi bir artış gösterememişti. Bu hafta ise hareketin genel olarak sakin devam ettiği görülebiliyor. Küresel piyasalarda genel olarak iyimser bir seyir hakimken Türkiye açısından ülkemizin ABD ve AB ile ilişkileri ve de ABD’de henüz tam olarak sonuçlanmamış olan dava sürecinin ülke ekonomisine muhtemel etkileri kurun yönünün belirlenmesini sağlayacak.

Konu ile ilgili yorum yapan analistler kurun 2018 yılına zayıf başladığını ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iştahın Türkiye’ye de etkili olacağını belirtiyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7456’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7432 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Euro kuru uzun zamandan bu yana ilk defa 4,5 bandının altına indi. Dün 4,4832 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,480 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1965 seviyesine düşmesine neden oldu.

BIST 100 Endeksi

116 bin 637 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 0,2 düşüşle 116 bin 304 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 2 düşerek yeniden 14 bin 967 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 159,35 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,74 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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