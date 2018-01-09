Dolar Düşüyor Ama Akaryakıta Neden İndirim Yapılmıyor?
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Dolar Düşüyor Ama Akaryakıta Neden İndirim Yapılmıyor?


Dolar Düşüyor Ama Akaryakıta Neden İndirim Yapılmıyor?
Dolar Düşüyor Ama Akaryakıta Neden İndirim Yapılmıyor? Hatice Demir - Tarih: 2018-01-09 Saat: 08:59:18
Anasayfa Eko Gündem Dolar Düşüyor Ama Akaryakıta Neden İndirim Yapılmıyor?

Doların 3,73 lira seviyelerine kadar düşmesine rağmen geçtiğimiz günlerde motorine zam gelmesi vatandaşın akaryakıt fiyatları konusunda kafasında sorular oluşmasına neden oldu.

Dolar kurunun 3,73 liraya kadar gerilemesine rağmen akaryakıt fiyatlarının düşürülmemesi, hatta motorine 8 kuruş zam yapılması tüketicilerin tepkisine neden oldu. Konu ile ilgili vatandaşların kafasındaki soruların yanıtlanması için enerji sektöründen uzmanlar açıklamalarda bulundu.

Akaryakıt Fiyatları Küresel Bazda Artıyor

Konu ile ilgili uzmanlar tarafından sunulan görüşe göre, İran’da yaşanan ayaklanmalar, Libya’da yaşanan iç karışıklık ve de OPEC ülkelerinin akaryakıt üretimini kısıtlamaları nedeni ile küresel bazda akaryakıt fiyatları yükseliyor. Örneğin motorinin endeks değeri yakın zamana kadar 570 dolar seviyesindeyken şu anda 612 dolara kadar çıkmış durumda. Benzin endeksi ise 628,5 dolar seciyesini aşarak her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Özellikle petrol üretimi yapılan ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar genel olarak piyasayı etkileme gücüne sahip. Bu nedenle fiyatların kısa sürede oynaması, yukarı ya da aşağı yönlü hareketinin en önemli nedenlerinden birisi bu ülkelerde yaşananlar.

EPDK Tarafından Düzenleme ve Kontrol Yapılıyor

Ülkemizdeki mevzuat kapsamında iç piyasadaki akaryakıt fiyatları Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenleniyor ve de denetleniyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları en yakın erişilebilir uluslararası piyasa fiyatlarına endeksli olarak düzenleniyor. Bu nedenle İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa piyasalarındaki ürün fiyatları anlık bir şekilde takip ediliyor ve gerektiğinde iç piyasaya müdahale ediliyor. EPDK gerekli görmesi durumunda benzin ve motorinde tavan fiyat belirleyerek bu rakamın üzerinde satış yapılmasını yasaklayabiliyor.

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