İnşaat Demirinde Vergi Sıfırlandı Fakat Fiyatlar Değişmedi

Ülkemizin lokomotifleri arasında yer alan inşaat sektörünün uzun zamandan bu yana en önemli taleplerinden biri olan demirde gümrük vergisinin kaldırılması yılbaşından itibaren hayata geçti. 28 Temmuz tarihinde gümrük vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 10’a düşürülmüş fakat bu ivme de müteahhitler için yeterli olmamıştı. 28 Temmuz’da 2 bin 110 lira olan demir fiyatı aradan geçen 5 ay içerisinde vergisi düşmüş olmasına rağmen yüzde 25 artmış ve 2 bin 650 liraya ulaşmıştı.

Yurtdışı Piyasalarda da Fiyatlar Yüksek Savunması

Konu ile ilgili açıklama yapan demir ithalatçıları inşaat demirinin son zamanlarda yurtdışı piyasalarda da yüksek fiyatlardan seyrettiğini bu nedenle ithalat aşamasının da maliyetinin yükseldiğini belirtti. Çelik İhracatçıları Birliği ise dünyanın en büyük ikinci çelik ihracatçısı olan Türkiye’nin bu alanda tehlike çanları ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. İnşaat demirine yönelik veryansınlar sonucu vergilerin kaldırılmasının çelik sektörüne ağır bir darbe indirdiğini belirten Birlik yöneticileri önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak konuyu aydınlığa kavuşturacaklarını ifade etti.

Verginin Kaldırılması Piyasayı Etkilemez

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyon Başkanı Tahir Tellioğlu, gümrük vergisinin kaldırılmasının kendileri açısından oldukça olumlu bir adım olduğunu ancak bu hareketin piyasa fiyatlarını etkilemeyeceğini söyledi. Demir fiyatlarının, bu dönemlerde yurtdışında da pahalı olduğunu açıklayan Tellioğlu, yerli üreticinin yurt dışında daha pahalı olduğu için ürettiği ürünü ihraç etmeyi tercih ettiğini söyleyerek çözümün ancak ihracatın vergilendirilmesi ile mümkün olacağını vurguladı.