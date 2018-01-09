Kaçakçıları Türksat Uyduları Yakalayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci basın mensupları ile Ankara TOBB binasında bir araya gelerek gündemi ve bakanlığın hizmetlerini değerlendirdi. Gümrük alanındaki yatırımlar konusunda da bilgi veren Tüfenkci Türkiye’nin teknolojiye kamu sektörüne en hızlı şekilde adapte eden ülkelerden biri olduğunu belirterek bu alandaki çabaların da karşılığının alındığını ifade etti.

Gümrük Kaçakçılığına Dur Denilecek

Bakanlık tarafından Türkiye’nin dört bir tarafındaki gümrüklerde 7 gün 24 saat denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Bakan konu ile ilgili ilginç bilgilere yer verdi. Sınırlarımızda dakikada 4 bin 115 lira değerinde kaçak mal yakalandığını söyleyen Bakan, toplam bakanlık bütçesi olan 2 milyar 200 milyon liranın üzerinde kaçakçılık yapıldığını belirterek bu ürünlerin arasında uyuşturucudan cevize, sigaradan tekstil ürünlerine kadar çok farklı maddeler bulunduğunun da altını çizdi. Tüfenkci uyuşturucu konusunda yaşananlara da dikkat çekerek sadece gümrüklerde yakalanan uyuşturucu madde miktarının 8 kat artarak 26,4 milyon tona yükseldiğini söyledi.

Türksat ile gümrüklerde kontrolleri artırmak amacı ile yeni bir yazılım üzerine çalıştıklarını ifade eden Bakan, 2019 yılında devreye girecek bu sistem sayesinde kaçakçılığa kapıların tamamen kapanmış olacağını sözlerine ekledi.

Gıda ve Sağlık Reklamları Denetim Altında

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunun faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bakan özellikle gıda ve sağlık alanlarındaki reklamların hem Bakanlık hem de vatandaş tarafından takip edildiğini açıkladı. 2007 yılında Reklam Kuruluna toplamda bin 834 başvuru yapılmışken 2017 yılında bu başvuru rakamının 5 binin üzerine çıktığını belirten Tüfenkci özellikle gıda ve sağlık alanındaki reklamların tüketiciler tarafından şikayet edildiğinin altını çizdi.