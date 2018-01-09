Balık Severler Dikkat! Hamsiden Sonra İstavritte Kıyıları Terk Ediyor

Bu sene henüz kış mevsimini tam olarak yaşadığımız söylenemez. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum da ister istemez denizlerimizdeki balıkların soğuk denizlere yol açmasına neden oluyor. Önce hamsi Türkiye karasularını terk ederek kuzeye doğru yönelmiş ve tezgahların boş kalmasına neden olmuştu. Şimdi de istavrit için benzer uyarılar yapılıyor. Normalde 150-200 kasa istavrit avı potansiyeline sahip balıkçı tekneleri sabahtan akşama kadar ağ atarak 15-20 kasa ile limanlarına dönüyor.

İlerleyen Yıllarda Bugünleri Arayacağız

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi için, ilerleyen yıllarda bu günleri arayacağız, derken, sonraki tehlikenin ise istavritte olduğunu söyledi. Hem hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hem avlanan balık ve balıkçı teknesi miktarının artması gibi nedenler ile karasularımızdaki balık miktarının azaldığını belirten Arslan devletin avlanma ile ilgili kontrollerini eleştirdi. Balıkçıların karada değil, denizde av sırasında kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Arslan tezgahlara ceza yazmak ya da arada balıkçıların soğuk hava araçlarını durdurarak kontrol etmek ile bu sorunların çözülemeyeceğini sözlerine ekledi

Yakında 20 Lira Olabilir

Hamsi konusunda şu anda Gürcistan üzerinden piyasaya balık verildiğini belirten Arslan şimdilik 10 lira fiyat ile tezgahlara yansıyan balığın kilogram fiyatının yakında 20 liraya ulaşabileceğini belirtti. Havaların yeniden soğumaya başlamasının bu saatten sonra balık açısından etkisi olmayacağını söyleyen Arslan ucuz balık döneminin artık kapandığını ve bundan sonra vatandaşın pahalı balıklara kaldığını da sözlerine ekledi.