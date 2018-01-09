Enerji Tasarrufu İçin Pasif Evler Kullanılabilir
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Enerji Tasarrufu İçin Pasif Evler Kullanılabilir


Enerji Tasarrufu İçin Pasif Evler Kullanılabilir
Enerji Tasarrufu İçin Pasif Evler Kullanılabilir Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 09:58:40
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Austrotherm tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde enerji tasarrufu konusu gündeme taşındı. Enerji tasarrufu için pasif evlerin kullanımı artırabilir.

Artan enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, dünyamız ve geleceğimiz için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu duruma dikkat çekmek için de ülkemizde her yıl Ocak ayının ikinci haftası ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ olarak kutlanıyor.

Ürettiği ürünlerle tüm dünyada ısı yalıtımı alanında enerji tasarrufu sağlayan Austrotherm’in Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Türkiye gibi enerji ihtiyacının %75’ini ithal eden bir ülke için enerji tasarrufu çok önemli bir konu. 2016’da enerji ithalatı için 27 milyar dolar harcadık ve ithal ettiğimiz enerjinin %35’ini yani 9.5 milyar dolarını binalarda kullandık. Bu çok ciddi bir oran.

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon bina olmasına rağmen, bunun 16 milyona yakınında ısı yalıtımı olmadığına dikkat çeken Celayer, “Verilere göre, yalıtımsız binalarda metrekare başına yıllık ısınma harcaması, Almanya’ya oranla Türkiye’de üç kat daha fazla. Yeni kanunlar ve konut sakinlerinin bu konuda bilinçlenmesi ile bu oranı azaltmamız gerekiyor. Isı yalıtımı ile binalardaki enerji kaybının %40-50’sini engelleyebilir, yıllık ısınma giderlerimizde ciddi miktarda tasarruf edebiliriz. Ayrıca, enerji tasarruflu binalardan başka, enerji verimli ısıtma ve soğutma yapmak da çok önemli” dedi.

‘Faturaları Yüzde 40 Düşürmenin Yolu: Isı Yalıtım’

Isı yalıtımı konusunda sadece kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin değil, hali hazırda ısı yalıtımsız evlerde yaşayan konut sakinlerinin de bu konuya öncelik vermesi gerektiğine değinen Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer, yalıtımın düzgün ve kaliteli bir şekilde yapılmış olmasından emin olunması durumunda, bunun yansımasını faturalarda ciddi şekilde görebileceğini ve yılda %40 oranında az fatura ödenebileceğini belirtti.

‘Pasif Evlere Odaklanmalıyız’

‘Artık pasif evlere odaklanmalı, örneklerini hızla çoğaltmalıyız’ diyen Celayer, “Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) tarafından Ankara Etimesgut’ta hayata geçirilen, Astrotherm’in ana ısı yalıtım ürünleriyle ana sponsoru olduğu Türkiye’nin ilk Pasif Evi, kullandığı enerji miktarıyla günümüz konutlarına oranla ısıtma ve soğutmada yüzde 90’a yakın enerji verimli olarak tasarlandı. Tüm ısı yalıtımını üstlendiğimiz Pasif Ev’in uygulamasında kullanılan Austrotherm EPS Plus, içerdiği grafit katkı sayesinde güneş ışınlarını hem emerek hem de yansıtarak ısı yalıtımı sağladı. Ülkemizde pasif ev maalesef uzak bir kavram gibi algılanıyor olsa da, gecikmeden örneklerini çoğaltmalı, sektör olarak pasif evleri yaygınlaştırmalıyız’ dedi.

Austrotherm Bilinçlendirme Projesi: Sektörde Bir İlk Olan AustroTALK

Son tüketicinin enerji tasarrufu konusunda sürekli bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Austrotherm Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer “Bu yaklaşımla, yalıtım sektöründe bir ilk olarak, AustroTALK başlığı altında ayda iki kez canlı webinar’lar gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların bilgisayar ekranı başından veya telefon ya da tabletlerinden kolayca katılabileceği ve sorularını da online ortamda sorabildiği AustroTALK’larda, konusunda uzman konuklarımız ısı yalıtımı, mantolama, enerji kimlik belgesi gibi önemli konularda bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Sektörde benzeri olmayan bu uygulama için web sitemiz üzerinden herkes katılımcı olarak başvurabilir, telefon ve tabletlerinizden katılmak için ise IOS ve Android tabanlı telefonlarınıza Adobe Connect uygulamasını indirerek her yerden AustroTALK’lara bağlanabilir, takip edebilirler” dedi.

‘Mantolamada 3 Yeni Isı Yalıtım Levhası Seçeneği’

Austrotherm, 2017 yılında sektöre, ısı kayıplarını ve yüksek yakıt giderlerini minimuma indiren yeni ürünler sundu. Pazarın talep ve beklentilerine göre geliştirilen Austrotherm EPS PREMIUM, Austrotherm EPS PLUS ve Austrotherm EPS FASSADE ürünlerinden oluşan yeni serisi ile marka, mantolamada istenen özelliklere göre ürün seçme imkanını mümkün kıldı.

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