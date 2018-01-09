Türk İnsanı En Çok Çorba, Pilav, Makarna Pişiriyor

Metro Toptancı Market tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırmasının sonuçları açıklandı. Gerçekleştirilen araştırmada elde edilen sonuçlara göre nasıl bir aile yapısı söz konusu olursa olsun yemekleri yapanlar kadınlar. Evlerde en çok pişirilen yemekler ise çorba, makarna ve de pilav. Ancak Türk insanının en sevdiği yemekler arasında ise et, dolma ve kuru fasulye yer alıyor.

Akşam Yemeği Ailenin Buluşma Noktası

Metro Toptancı Market ve Konda Danışmanlığın bir arada gerçekleştirdiği çalışmada önemli sonuçlar elde edildi. Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan ve Konda Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Ağırdır Aralık 2017'de yapılan araştırmanın detaylarını aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda Türk ailesinin akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek aile kurumunun hayatın öznesi durumunda olduğu belirtildi. Türk insanının yüzde 95’inin akşam yemeğini ailesi ile bir arada yemeyi tercih ettiğinin saptandığı araştırmada kahvaltı saatinin ise 08:46 olduğu tespit edilmiş. Vatandaşların yüzde 40’ının öğle yemeğini dışarıda yediğinin görüldüğü araştırmada ise düşük gelirlilerin öğle yemeğini saat 13’te, yüksek gelirlilerin ise 13.15’te yediği dikkat çeken bir diğer bulgu.

Her Gün Çorba Pişiriliyor

En düşük gelir grubunun haftada bir kere et/balık/tavuk cinsinden yiyebildiğinin görüldüğü araştırmada ise yüksek gelir gruplarının haftada en az iki kere et menüsü tercih ettiği tespit edilmiş. Evlerde en çok pişen yemekler çorba ve makarna. Türkiye insanının en sevdiği yemekler; dolma, yaprak sarma, kuru fasulye ve sebze yemekleri fakat insanlar ağırlıklı olarak etin eksik olduğu kanaatine sahip. Tüm gelir seviyesindeki gruplar meyve konusuna önem veriyor. Pazar alışverişlerinde meyvenin yeri özel bir öneme sahip. En az sıklıkla tüketilen gıda ise balık fakat kilogram olarak bakıldığında balık tüketimi et ürünlerinden daha fazla.