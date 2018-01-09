PRYSMIAN Group Yeni Bir Ödüle Daha Layık Görüldü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 2017” Ödül Töreni, Bursa Podyum Park’ta gerçekleşti. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, “Elektrik Elektronik” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

40 bine yakın üyeye sahip BTSO’nun ev sahipliği yaptığı ödül töreni, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katılımıyla gerçekleşti. Geceye iş dünyasının ilgisi de oldukça büyüktü.

Türkiye ekonomisinin kahramanları arasında yer alan Bursalı şirketleri teşvik etmek, amacıyla düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 2017” Ödül Töreni’nde toplam 8 kategoride 87 ödül verildi. "Dönüşüm ve Fark Yaratanlar", "En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapanlar", "Sektör", "İstihdam", "Kurumlar Vergisi", "Gelir Vergisi", "İhracat" ve "İnovasyon" kategorilerinde ödüller sahiplerine takdim edildi. “Elektrik Elektronik” kategorisinde birincilik ödülünü Prysmian Group Türkiye adına, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabrika Direktörü Halil Kongur aldı.

Alınan ödül hakkında açıklamalarda bulunan Prysmian Group Türkiye’nin Fabrika Direktörü Halil Kongur, “Prysmian Group Türkiye olarak; sektördeki başarılarımızın taçlandırıldığı "Ekonomiye Değer Katanlar 2017" töreninde ödül almaktan dolayı mutluyuz. “‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzdan hareketle, Bursa bölgesinin büyüme ve gelişmesini, Türkiye’nin ekonomik dinamikleri açısından önemsiyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.” dedi