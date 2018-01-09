Yapay Zeka E Ticarette Sorunlara Son Veriyor

Teknolojiye yapılan yatırımlarla birlilkte yapay zekâ kavramını artık daha fazla duyuyoruz. Yapay zekâ, ödeme hizmetleri alanında da farklı bilim dallarının bir araya gelmesiyle birlikte gelişiyor. Türkiye’nin öncü ödeme hizmetleri şirketi iyzico, ödeme sistemlerinde yapay zekâ teknolojisini kullanmak için 2015’ten beri çalışıyor.

Yapay Zekâ Dolandırıcılığı Önleyecek

Bugün hâlâ insanlar tarafından gerçekleştirilen görevler, yeterli veri ve doğru algoritmalar otomatikleştirildiği zaman daha büyük ve karmaşık işlerin ölçeklenebilmesi mümkün oluyor. Veri büyüklüğü ve işlemlerin karmaşık olması nedeniyle elle yapılan görevler günler hatta aylarca sürebilirken, yapay zekâ teknolojisi ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Veri Bilimi Ekibi ile son iki yıldır yapay zekâ üzerine çalışmalar yapan iyzico, e-ticaretin öncelikli problemi olan güvensizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor ve dolandırıcılığı önlemenin yolunu yapay zekâda arıyor.

Satıcıları ve Alıcıları Koruyan Teknolojiler

iyzico CTO’su Hakan Erdoğan, iyzico’nun yapay zekâ çalışmalarına TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi ile başladıklarını söyledi ve ‘Frauctive’ adını verdikleri teknolojinin detaylarını şöyle açıkladı: “Frauctive, birçok yapay öğrenme metodunu kullanarak bir kişinin alışverişi kendi kredi kartıyla mı, yoksa çalıntı kartla mı yaptığını anlıyor. Her bir ödemenin yüzde kaç olasılıkla riskli olduğunu milisaniyeler içerisinde belirleyen Frauctive, satıcıları kötü niyetli alıcılardan koruyor.”

Yasa Dışı Ürün Satışlarını Algılıyor

Geliştirdikleri bir başka yapay zekâ teknolojisi ile internetten alışveriş yapmak isteyen kullanıcıları kötü niyetli satıcılardan koruduklarını söyleyen Hakan Erdoğan: “Bu teknoloji resim işleme, doğal dil işleme ve yapay öğrenme yöntemlerini kullanarak internetten yapılan yasa dışı ürün satışlarını algılıyor ve her ürünün riskli olma olasılığını belirliyor. Bu alanda yaptığımız çalışmaların makalelerini yazıp literatüre katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Zira Türkçe’de doğal dil işleme literatüründe ciddi eksiklikler var” dedi.

iyzico’nun yapay zekâ çalışmaları ile ilgili yazıları https://iyzico.engineering adresindeki “Data Science” bölümü altında yayınlanıyor. iyzico, zekâ konusunu daha somut hâle getirmenin yanı sıra hem literatüre hem de çevresindeki topluluklara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Machine Learning ve Blockchain de Gündemde

Yapay zekâ haricinde machine learning üzerine de çalışmalar yapan iyzico, 2018’de Blockchain’i de gündemine almak istiyor. iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “Önümüzdeki süreçte bizi Blockchain üzerinden servis geliştiren yeni girişimler bekliyor. Bizim de Blockchain ile geliştirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Machine learning ile birlikte yapay zekâ konuları üzerinde de sistemlerimizde geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bütün bu yeniliklerle birlikte hem Türkiye’de hem de dünyada örnek teşkil edecek bir teknoloji firması olma yolunda ilerliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.