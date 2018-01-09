Perakende Sektöründe Toparlanma Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin Perakende Satış Endeksleri verilerini yayımladı. Rakamlar hem satış hem de ciro yönünden toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlar ile perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu dönemde gıda, tütün ve içecek satışlarında yüzde 3,2 oranında yükselme yaşanırken, gıda dışı satışlar yüzde 3,3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,6 oranında arttı.

Bir Önceki Aya Oranla Artış Yüzde 0,7’de Kaldı

Mevsim ve de takvim etkilerinden arındırışmış sabit fiyatlar ile perakende satış hacminde yaşanan değişim bir önceki aya oranla yüzde 0,7’de kaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve de tütün satışlarında yüzde 0,4 gıda dışı satışlarda yüzde 1,1 ve otomobil yakıtı satışlarında ise yüzde 0,3 artış gözlemlendi.

Cironun Yıllık Artışı Yüzde 19,3 Oldu

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlar ile perakende cirosu, 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,3 artış gösterdi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,3 arttı.

Perakende Cirosu Bir Önceki Aya Oranla Yüzde 2,8 Arttı

Perakende cirosunun bir önceki aya oranla artışı ise yüzde 2,8 seviyesinde kaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 arttı.