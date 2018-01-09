World Cities Congress İstanbul Konferansı Geliyor

Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir çevre hedefleri için en kritik geçişlerden biri olan akıllı şehirler dönüşümü, bu yıl “Akıllı şehirlerle tanışın” sloganıyla düzenlenen World Cities Congress İstanbul ile 17-18-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Üç gün boyunca 19 ülke ve 190 şehirden temsilcilerin katılacağı, ulusal ve uluslararası 140 konuşmacının akıllı şehir çözümleri ile geleceğin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli olması başlığından yola çıkarak bilgi birikimlerini paylaşacağı organizasyona bu yıl 10 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılarını aynı ekosistem içinde geleceğin şehirleriyle buluşturan dünyanın önde gelen kurum ve isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek World Cities Congress İstanbul'a katılırken, kamu kurumları, Ar-Ge merkezleri, ilçe belediyeleri, teknokentler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yeni girişimciler de akıllı şehir dönüşümünde söz sahibi olarak fuarda yerini alıyor.

İBB’nin uluslararası fuar organizatörü UBM ile birlikte düzenlediği World Cities Congress İstanbul'18 girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum gibi konuları akıllı şehirler çerçevesinde incelemeyi hedefliyor. Sektörün fikir liderlerini üç gün boyunca bir araya getiren 26 ayrı atölye çalışması ve panelin yanı sıra, fuar kapsamında iş ve network toplantıları da gerçekleştirilecek. Dünyadaki akıllı şehirlerin davet edileceği ve standlarında akıllı şehir çözümlerini paylaşacağı etkinlik uluslararası iş birliğinin ve bilgi paylaşımının da önemini gösterecek.

İstanbul'daki Akıllı Şehir Dönüşümü Türkiye'ye Örnek Olacak

Türkiye'deki akıllı şehir dönüşümüne İstanbul'un öncülük edeceğini kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL, "Ulaşım, enerji, kamu hizmetleri ve sağlık gibi şehir sakinlerinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda güçlü bir teknolojik altyapının kullanılıyor olması, İstanbul'u ideal bir akıllı şehir adayı hâline getiriyor. Burada gerçekleşecek bir akıllı şehir dönüşümü hem kolay ve verimli olacak hem de tüm Türkiye'ye örnek olacaktır,” dedi. Küresel ölçekte Türkiye'ye örnek teşkil eden pek çok akıllı şehir projesi bulunduğuna dikkat çeken Mevlüt UYSAL, “Mobil teknolojilerden sensör teknolojilerine, fiber internet altyapısından akıllı enerji ağlarına, akıllı ulaşımdan büyük veri ve veri analitiğine, şehir güvenliğinden sağlık, temizlik ve çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda akıllı teknolojilere gereksinim duyuluyor ve biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak inovatif projelerle bu gereksinimlere çözüm sunuyoruz. Akıllı şehir dönüşümü Türkiye için kritik ve olmazsa olmaz geçişlerin başında geliyor. Türkiye gibi 2023, 2053 ve 2071’e kadar uzun vadeli hedefleri olan güçlü ülkelerin, yönetim süreçlerinde bilgi teknolojilerini devreye almaması düşünülemez. Bu nedenle akıllı şehir dönüşümüne yönelik yaptığımız çalışmalar başta Başbakanlık olmak üzere kamu kurumları, ilgili Bakanlıklar ve STK’lar tarafından da desteklenmektedir," dedi.

Nüfus Yoğunluğuna Çözüm Akıllı Şehirler

Akıllı şehirler; başta binalar ve ulaşım olmak üzere sağlık, güvenlik, enerji ve çevre gibi unsurların birbirinden bağımsız süreçler olarak değil, bir bütünün birbirini etkileyen bileşenleri olarak yönetilmesini sağlıyor. Böylece özellikle İstanbul gibi nüfusun yoğun, şehirleşme ihtiyacının yüksek olduğu yerlerde etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bütünsel bir bakış açısıyla şehrin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli olması için bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı çözümler kullanıma alınıyor. İnsana ve çevreye fayda sağlama hedefiyle kurulan akıllı şehirler, nesnelerin interneti, büyük veri ve mobilite gibi diğer teknolojik trendlerden güç alıyor.

İstanbul'da Akıllı Şehir Dönüşümüne Zemin Oluşturan Yatırımlar

İstanbul'da bugüne kadar şehir yönetimi için gerçekleştirilen bilgi teknolojileri yatırımları, akıllı şehir dönüşümü için ideal bir zemin oluşturuyor. Şehrin öncelikli ihtiyaçlarından biri olan ulaşım alanında yapılan Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi (TUBS), İtaksi ve İBB Yol Gösteren gibi büyük ölçekli yatırımlar ile akıllı şehirciliğin temelleri atılıyor. İBB Veri Merkezi (Data Center) Projesi, İBB Kent Yönetimi ve Afet Eğitim Merkezi gibi yatırımlar şehir yönetimini verimli, merkezi ve hatadan arınmış süreçlerle destekliyor. Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi yatırımı ise alternatif enerji kaynaklarına odaklanarak, Türkiye’nin en çok enerji tüketen “iş merkezi” İstanbul’un enerji ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürdürülebilir yanıtlar veriyor.