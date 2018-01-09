9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyir izleyerek başladı. BIST 100 endeksi 9 Ocak 2017’ye, yüzde 0,01’lik yükseliş ardından 116.311,36 puan seviyesinden başlangıç yaptı.

BIST 100 Endeksi Güne 6,86 Puanlık Artışla Başladı

BIST 100 endeksinden görülen yüzde 0,01 oranındaki artış puanın 6,86 artmasını sağladı. Bunun yanında bankacılık endeksi haftanın ikinci işlem gününün açılışında yüzde 0,02 oranında değerlendi. Holding endeksi ise yüzde 0,19 oranında yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul dahilindeki sektör endekslerinin gün açılışında ise menkul kıymet yatırım ortaklığı, yükselen grafikle hareket etti. Endeks değerindeki artış yüzde 1,19 olarak kayda geçti. Açılışta endeks değerindeki en büyük kaybı iletişim sektörü yaşadı. İletişimdeki gerileme yüzde 0,58 oldu.

BIST 100 Dünü Düşüşle Tamamladı

Piyasalar dün sanayi üretim verilerini yakından takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan sanayi üretimine ilişkin açıklama borsa yatırımcısını heyecanlandırdı. Üretimin beklentiyi aşması ise BIST 100 endeksinin 117.783,70 puan seviyesine çıkmasına neden oldu. Bu puanın görülmesiyle yatırımcı kar satışlarına ağırlık verdi. Satışların artması endeks değerinin aşağı yönlü hareketini tetikledi. BIST 100 endeksi gün sonunda yüzde 0,29 değer kaybetti. Endeksin gün sonu kapanışı ise 116.304,51 puan oldu.

Piyasalar bugün yurtdışından gelecek açıklamaları yakından takip edecek. Bu açıklamaların başını Almanya’nın sanayi üretim verileri çekecek. Almanya üretim verileri yanında dış ticaret dengesine ilişkin rakamları da açıklayacak. Bunun yanında piyasalar Avro Bölgesinin işsizlik rakamlarını da yakından takip edecek.

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde 117.800 ile 118.300 puan aralığında direnç gösterecek. Endeksin 115.000 puan seviyesi ise destek konumu olacak.