LR Health KEDV İçin Büyük Bağış Gerçekleştirdi
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LR Health KEDV İçin Büyük Bağış Gerçekleştirdi


LR Health KEDV İçin Büyük Bağış Gerçekleştirdi
LR Health KEDV İçin Büyük Bağış Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 10:36:49
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Avrupa'da kozmetik devi olarak tanınan LR Health firması KDEV için toplam 90 bin lira değerinde büyük bir bağış gerçekleştirdi.

2009 yılında LR Health & Beauty tarafından kurulan LR Global Kids Fund çocuklara yardım fonu ile elde edilen tüm bağışlar, çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla kar amacı gütmeyen uluslararası projelere harcanıyor.

LR Global Kids Fund, 2018 itibariyle Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. LR’ın 6 Ocak Cumartesi günü düzenlediği ve toplamda 2500 kişinin katıldığı dev etkinlikte, 90.000 TL’lik çek LR Türkiye Genel Müdürü Ö. Barış Turan ve LR Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Özhan Aktaş tarafından KEDV İletişim Koordinatörü Gizem Kendik’e teslim edildi.

30’a yakın ülkedeki çocuklara destek vermeyi amaçlayan LR Global Kids Fund, Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olmak için de çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Daha fazla çocuğa destek olmak artık sizin de bağışlarınız ile mümkün

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