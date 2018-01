Yıldırım Gruptan KDV Müjdesi

“Küresel ve ülkesel gelişmelerin etkilerini yaşadığımız durağan bir yıl geçirdik” açıklamasında bulunan Zafer Yıldırım şunları söyledi: “Bu durağanlık her sektörü olduğu gibi inşaat sektörüne de yansıdı. Türkiye inşaat sektörü temsilcileri gelen maliyet artışını fiyatlarına yansıtmamaya çalıştı. Yaptığımız kampanyalarla biz de bu durumu desteklemeye çalıştık. Türkiye ekonomisine destek sağlamak amacıyla kampanya çalışmalarına hız verdik. Ofis, dükkân, mağaza, ticari mallar artı KDV ile fiyatlandırıldığından, müşteri bir de ekstra KDV ödemek zorunda kalıyor. Bizim amacımız, 2018’e giriş yaptığımız bu günlerde çoğu şirketin ihtiyacı olan bu tür yapılarda vatandaşımızın cebinden çıkacak olan parayı azaltmak.”

Yüzde 18 KDV Satışı Etkiledi

Kasım ayında başlatmış oldukları kampanyanın satış anlamında olumlu etkilerinin olduğunu belirten Zafer Yıldırım “ Yüzde 18 KDV kısmını şirket bünyemizden karşılayarak başlattığımız kampanyayı yatırımcılarımıza sunarak karar verme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Bu sayede vatandaşımızın cebini düşünürken aynı zamanda da Türkiye ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz” dedi. Kampanya süresinin normalde 1 Ocak itibarıyla son bulacağını ancak aldıkları olumlu dönüşler sebebiyle Şubat 2018’e kadar uzatıldığına vurgu yapan Yıldırım “Sektörümüzdeki canlanmayı desteklemek, satışların devamlılığını sağlamak, ticari alan alışverişini hızlandırmak ve ülkemize katma değer üretebilmek için böyle bir noktada taşın altına elimiz koymaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kule ile İşe Bakış Açınız Değişecek

Farklı mimarisi ve üstün teknolojik donanımı ile ofis yaşamına değişiklik getiren Yıldırım Kule’ye dair detayları paylaşan Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “130 metre yüksekliği ve eğimli mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Yıldırım Kule bünyesinde barındıracağı yaşam alanları ile de çalışanlara keyifli bir ortam sunacak. Özsüt, Volvo, Ssang Yong, Autowax gibi prestijli ve güvenilir firmalar ile anlaştık. Anlaşmak üzere olduğumuz birçok global firma ile de Kule’ye farklı bir bakış açısı getireceğiz. Kısacası kulenin dışına çıkmadan birçok ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli özeni gösteriyoruz” dedi.

Yıldırım Kule, Kalite ve Aidat Kolaylığı Sunuyor

Yıldırım Kule’de her ayrıntının incelikle düşünüldüğünü belirten Zafer Yıldırım, yalıtımdan, havalandırma sistemlerine kadar kaliteden ödün verilmediğinin altını çizdi. Yıldırım Kule’nin deprem yönetmeliğinin çok daha üstünde tasarlandığını vurgulayan Yıldırım “Maliyetten hiç bir şekilde kaçmadan deprem yönetmeliğinin çok daha üstünde ekstra kuvvetli bir üretim gerçekleştirdik. Bunun üzerine kurguladığımız her şeyde örneğin; elektrik, mekanik, tesisat alt yapısını önceden programlayıp, projelendirdik ve son olarak tüm projeleri örtüştürdük. Kullanmış olduğumuz üçüncü nesil camlar ile kalitenin ve şehrin merkezinde gürültüden uzak yaşamın kapılarını aralamış olduk. Yıldırım Kule’de yeni nesil camlarla ısı ve ses yalıtımını dengeledik” dedi. Yıldırım, kalite ve hizmetten ödün vermeden, aidatı oluşturan kalemlerde de düzenleme yaptıklarını belirterek “Uygun firmalarla anlaşarak ve dikkat ederek, aidatlarımızı 100 metrekarelik örnek bir ofiste 750- 990 TL bandında tuttuk. Gelir gider olarak şu an piyasada 100 metrekare ofislerde 1300- 1700 TL arasında aidat isteniyor.”