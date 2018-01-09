MetLife'den Çocuklara Tasarruf eğitimi

Ülkemizdeki liseli gençlerin kariyer gelişimleri için uygulamalı programlar geliştirilmesine yardımcı olma amacı ile 2013 yılından itibaren iş birliği yapan MetLife Emeklilik ve Hayat - Genç Başarı Eğitim Vakfı ‘MetLife LifeChanger’ projesine başarı ile devam ediyor. Proje kapsamında iş fikri geliştirip sosyal bir soruna çözüm üretilen Sosyal İnovasyon Kampı ve kariyere dair pek çok şey paylaşılan Meet-Up projelerinde gençlerle bir araya gelen MetLife Gönüllüleri, 2600’ü aşkın öğrenciye özel programlarla 1100 saat mentorluk desteği verdi.

MetLife Emeklilik ve Hayat - Genç Başarı Eğitim Vakfı bu sene eğitim programlarını daha da kapsayıcı hale getirerek ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini de dahil etti. Bu doğrultuda programa bu seneki eğitim döneminde dahil olan 'Akıllı Para Yönetimi' ve 'Benim İşim' programları için MetLife Emeklilik ve Hayat'ın gönüllü çalışanları Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın alanında uzman eğitmenleri tarafından sıkı bir eğitimden geçirildi. Toplam 6 hafta sürecek iki farklı program ve kariyer buluşması etkinlikleri ile 600 öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine başlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "MetLife Vakfı’nın desteği ile Türkiye’de Genç Başarı Eğitim Vakfı ile 2013 yılından bu yana lise öğrencilerine yönelik birçok başarılı proje yürütüyor, onların iş yaşamında aktif bireyler olmaları yönünde çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Ülkemizin geleceğine katkı sağlama ve geleceğimize yatırım yapma vizyonumuzu daha da genişletme yönünde aldığımız karar doğrultusunda bu sene ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenci grupları için özel tasarlanmış programları hayata geçiriyoruz. Akıllı Para Yönetimi ve Benim İşimprogramlarının çıkış noktası da bu şekilde oldu."

Yurtseven sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde tasarruf oranları ne yazık ki henüz istenilen seviyelerde değil. Bu bilincin erken yaşlarda edinilmesi çok büyük önem arz ediyor. Yeni projemiz ile MetLife gönüllülerimiz, tasarruf bilincini oluşturmak, finansal okur-yazarlık becerilerini geliştirmek ve tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık yaratmak için Akıllı Para Yönetimini ilkokul öğrencilerine sınıflarda aktaracaklar. Ortaokul öğrencileri ise ülkemizdeki ve dünyadaki başarılı girişimcilik örneklerini tanıyarak, iş fikri geliştirmeyi, takım ruhu ile hareket etmeyi ve hayallerini tasarlamayı Benim İşim Programı ile öğrenecekler."

Akıllı Para Yönetimi programının konuları arasında; Bankadaki Paramız, Değer Kavramı, Ayağını Yorganına Göre Uzatmak, Yeni Bir İş Kurmak, Akıllı Tüketici Olmak, Aldatıcı Reklamları Ayırt Edebilmek yer alıyor. Benim İşim programında ise öğrenciler Ben Bir Girşimciyim, Dünyayı Değiştirebilirim, Müşterimi Tanıyorum, Bir Fikrim Var, İhtiyacı Görüyorum, Girişimcileri Kutla gibi başlıklar altında tüm hayatları boyunca olumlu etkisini görebilecekleri konularda eğitimler alacaklar.