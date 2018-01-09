Almanya’nın Kasım Ayı Sanayi Üretimi Beklentinin İki Katı Oldu

Almanya İstatistik Ofisi geçen yılın Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin Kasım ayında ulaştığı sanayi üretimi beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ofis tarafından yapılan açıklamaya göre üretimdeki artış yüzde 3’ü aştı.

Almanya’nın Kasım Ayına İlişkin Sanayi Üretim Verileri Açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği açıklama Almanya İstatistik Ofisi tarafından yapıldı. Ofis, 2017 yılının Kasım ayında gerçekleşen sanayi üretim verilerinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklama incelendiğinde Almanya’nın söz konusu ayda sanayi üretimini ciddi şekilde artırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Üretimdeki Artış Bir Önceki Aya Göre Yüzde 3,4 Oldu

Almanya İstatistik Ofisi açıklamasında Kasım ayı üretiminin, Ekim ayına kıyasla yüzde 3,4 oranında arttığını ifade etti. Uzmanların Kasım ayında ülkeden beklediği artışsa yüzde 1,8 seviyesinde tahmin edilmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre ise Almanya’nın sanayi üretimi beklentilerin çok üzerinde oldu.

Ülkedeki işsizlik Son Yılların En Düşük Seviyesinde!

Almanya ekonomik gücüne güç katarken, ülkenin işsizlik rakamları da oldukça iyi bir seviyede bulunuyor. Uzmanlar yakalanan işsizlik oranını rekor seviye olarak nitelendiriyor. Almanya, 2017 yılına senelik bazdaki büyüme sonuçlarını ise 11 Ocak 2018 tarihinde açıklayacak. Ülkenin reelde ne kadar büyüdüğü merakla beklenirken, uzmanların ülkeden beklediği yıllık büyüme oranı yüzde 2,4 olarak öngörülüyor.

Euro Bölgesinde Kaydedilen Gelişmeler İştah Artırıyor

Euro Bölgesi’nin ekonomik gelişmeleri incelendiğinde bölgede yer alan ülkeler geçen 20 senenin en iyi büyüme rakamlarını son yıllarda yakaladı. Bölge dahilinde yer alan ülkeler ekonomik büyümeden az veya çok pay almayı başarırken, Almanya ekonomik genişlemede bölgenin yükselen yıldızı olmayı başardı.