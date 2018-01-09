MediaMarkt'tan Tatilde Çocuklara Hediye Önerisi
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MediaMarkt'tan Tatilde Çocuklara Hediye Önerisi


MediaMarkt'tan Tatilde Çocuklara Hediye Önerisi
MediaMarkt'tan Tatilde Çocuklara Hediye Önerisi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 11:04:06
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Avrupa'nın en önemli teknoloji marketlerinden birisi olan MediaMarkt sömestr tatilinde öğrencilere hediye seçenekleri sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Sömestr tatiline sayılı günler kala, öğrencilerin tatil keyfini ikiye katlayacak teknolojik öneriler sunuyor
Tüketicilerini en yeni teknolojilerle ve 50 bine varan bol ürün çeşidiyle buluşturan MediaMarkt, yoğun bir okul dönemine ara vermeye hazırlanan öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmelerine yardımcı olacak teknoloji ürünlerini sıralıyor:

Müzik Keyfi Her An Yanınızda Olsun

Sony kulaklıklarla, öğrenciler en sevdikleri şarkıları okul yolculukları sırasında olduğu gibi tatilde de dinlemeye devam ediyor. Kulaklık başlıklarının döner tasarımı sayesinde, bavul veya çantada çok yer kaplamayacak şekilde taşınan cihaz, kablo üstü kumandası sayesinde kulaklığı çıkarmadan şarkılar arasında kolayca geçiş yapma imkanı da sunuyor.

Dışarıdan gelen sesin sizi rahatsız etmesini önleyen ve yastıklı kulaklık başlıklarıyla konforlu bir dinleme deneyimi sunan Sony kulaklıklar, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle MediaMarkt mağazalarında öğrencileri bekliyor.

Aksiyon Dolu Bir Tatil Planlayanlar İçin GoPro Hero Session!

Ekstrem sporlara olan ilginin her geçen gün artmasıyla birlikte bu alanda sıklıkla kullanılan aksiyon kameraları, özellikle spor tutkunu öğrencilerin de tercihi oluyor. Sömestr tatilinde gittikleri her yerde kullanabilecekleri GoPro Hero Session aksiyon kamera, uzun pil ömrü sayesinde 2 saate yakın kayıt imkanı sunuyor.

Bununla birlikte kullanıcılar, USB kablo yardımı ile cihazı kolayca şarj edip, kullanmaya devam edebiliyor. Kablosuz WiFi bağlantısı sayesinde bütün ayarları uzaktan da değiştirilebilen cihaz, aynı zamanda kullanıcıların macera dolu fotoğraf ve selfie’lerini uzun mesafeden çekmelerine olanak tanıyor.

NINTENDO Switch ile Sınır Tanımayan Bir Oyun Deneyimi

Hibrit bir tasarıma sahip olan yeni nesil oyun konsolu NINTENDO Switch, klasik oyun konsolları gibi televizyona bağlanarak kullanılabildiği gibi, aynı zamanda sahip olduğu tablet modülü sayesinde dışarıda kullanım imkanı sunuyor. Farklılık yaratan konsol, öğrencilerin Sömestr tatilinde ister evde, ister gittikleri yerde oyun keyiflerine ara vermeden devam etmelerini sağlıyor.

NINTENDO Switch tabletin iki yanına takılıp çıkartılan Joy-Con isimli iki kumanda farklı oyunlar için şekil değiştiriyor ve bazı oyunlarda ayrı ayrı, bazı oyunlarda ise birleştirilip tek kumanda gibi işlev görüyor. Switch tablet modundayken sekiz benzer cihaz WiFi ile birbirine bağlanarak arkadaşlarınızla birlikte Mario Kart 8 gibi çok kişilik oyun oynamayı da mümkün kılıyor

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