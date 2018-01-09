Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT'den Ödenebilecek
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Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT'den Ödenebilecek


Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT'den Ödenebilecek
Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT'den Ödenebilecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 11:13:12
Anasayfa Şirketler Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT'den Ödenebilecek

Yapılan birtakım düzenlemeler sonrasında motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinin PTT işyerlerinden sorunsuz bir şekilde ödenmesine karar verildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine başladı.

PTT A.Ş. ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla bunlara ilave olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine de başlandı. Söz konusu işlemler 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren PTT işyerlerinden yaptırılabiliyor.

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