Sömestr Hediye Seçenekleri Boyner'de
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Sömestr Hediye Seçenekleri Boyner'de


Sömestr Hediye Seçenekleri Boyner'de
Sömestr Hediye Seçenekleri Boyner'de Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 11:39:51
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Sömestr tatili yaklaşırken veliler öğrenciler için hediye seçeneklerini araştırmaya başladılar. Boyner hediye seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Yoğun geçen bir okul döneminden sonra heyecanla beklenen sömestr tatili başladı. En sevilen moda markalarından seçili koleksiyonları ve özel markalarını miniklerle buluşturan Boyner, yüzlerce karne hediyesiyle çocukların tatil heyecanına eşlik ediyor.

Boyner özel markalarından Funky Rocks, Pink and Orange, North of Navy; moda trendlerini yansıtan güncel seçenekleri, soğuk kış günlerine yönelik fonksiyonel detayları ve uygun fiyatları ile bu sezonda da çocukların ve anne-babaların vazgeçilmezi oluyor. Yine çocukların favorileri Limon Company, US Polo ASSN., Soobe koleksiyonlarında yer alan birbirinden renkli seçenekler çocuklar için en güzel karne hediyelerine dönüşüyor.

Çocukların Hayatına Renk Katan Seçenekler Boyner’de

Soğuk kış günlerinde çocuk modasında da yoğun hareketlilik yaşanıyor. Benetton montlar miniklere sıcacık ve renkli bir mevsim vadediyor. Harley Davidson’un Boyner’e özel çizmeleri ile Lumberjack’in farklı seçenekteki botları çocuklara maksimum konfor sunuyor. Columbia’nın ayakkabı ve montları ise şıklıkları kadar çocukları soğuğa karşı koruyan birçok farklı teknolojik özelliği ile bu sezonda da öne çıkıyor.

Spor giyim meraklılarına Adidas, Nike, Puma, Skechers, New Balance spor ayakkabı ve kıyafetleri, ayrıca sırt çantaları, kaşkol, şapka, bere ve eldivenler, Boyner ile çocukların tatil sevincine eşlik ediyor

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