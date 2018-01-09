Muhtaç Ailelere 2018’de En Az 500 Kilogramlık Kömür Yardımı Yapılacak
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Muhtaç Ailelere 2018’de En Az 500 Kilogramlık Kömür Yardımı Yapılacak


Muhtaç Ailelere 2018’de En Az 500 Kilogramlık Kömür Yardımı Yapılacak
Muhtaç Ailelere 2018’de En Az 500 Kilogramlık Kömür Yardımı Yapılacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-09 Saat: 11:43:31
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İhtiyaç sahibi aileler bu yıl en az yarım tonluk kömür yardımı yapılacak. Aileleri il merkezleriyle ilçelerde bulunan yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belirleyecek.

İhtiyaç sahibi aileler bu yıl en az yarım tonluk kömür yardımı yapılacak. Aileleri il merkezleriyle ilçelerde bulunan yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belirleyecek.

Kömür Yardımına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir karar aldı. Söz karar Resmi Gazate’nin ilgili sayısında yayımlandı.  

Karara göre, ihtiyaç sahibi aileler kömür yardımından yararlanmak için il-ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapacak. Vakıflar kriterlere uygun olan aileleri belirleyerek, en az 500 kilogramlık kömürü ücretsiz olarak bu ailelere ulaştıracak.

Ücretsiz olarak verilecek kömürde sağlanacak desteğin miktarının belirlenmesinde, başvuru sahibinin ikamet ettiği bölgenin hava şartlarıyla ailelerin ihtiyaçları gibi ayrıntılar göz önünde bulundurulacak.

Vakıflar aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırılacak kömürün kriterlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespit edecek. Bu kapsamda ücretsiz dağıtılacak kömürler, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesine uygun nitelikte olacak.

Sevkiyat programı ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Genel Müdürlüklerince hazırlanacak. Isınma amaçlı kömür yardımı alacak ailelerin kömürleri, bildirilen adrese teslim edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından verilecek desteklerde, öncelik işletilen sahalardan elde edilen kömür olacak. Karar dahilinde teslimat noktalarına gönderilecek kömürün sevkiyatında TCDD öncelikli olacak. Söz konusu kuruluşlar bu kapsamda TCDD ile karşılıklı protokol anlaşması yapacak. Valilikler bünyesine yapılacak teslimlerde oluşacak harç ve vergiler teslimatı yapan kuruluş tarafından karşılanacak.

Valiliklere teslim edilen kömürlerin ailelere ulaştırılmasına yönelik organizasyonu ise ilgili vakıflar yürütecek.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın usul ve esaslarını Hazine Müsteşarlığı belirleyecek. Müsteşarlık bu noktalarda ilgili bakanlığında görüşlerine başvuracak. 

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