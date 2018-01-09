Türk Mühendisler Dijital Ambargoya Karşı Savaşıyor

Geçtiğimiz hafta dünya yazılım devi Alman SAP’ın, Türkiye ve diğer ülkelerdeki müşterilerine gönderdiği mail ile uygulamaya koyduğu “dijital ambargo” ülkemiz gündemini sarsmıştı.

Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Yazılım sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğunu, son yaşadığımız “dijital ambargo” sırasında bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Yazılım sektöründe hizmet veren Türk şirketlerimizin; dünyaya sundukları yazılım ürünleri, proje yapma birikimleri ve dünyayla entegre olan yapıları “dijital ambargo”ya karşı koyacak güçtedir. Türkiye, 1990’lı yıllardan itibaren, yazılım geliştirmede olağanüstü bir başarı göstermektedir. Sahip olduğu bilgi birikimi, proje yönetimi ve strateji geliştirme konularında dünya ile rekabet edebilecek durumdadır. Ülkemizde büyük firmaların dışındaki Kobi’ler de binlerce başarı öyküsüne imza atmayı sürdürmektedir. Aynı zamanda Avrupa, Asya, Amerika, Ortadoğu gibi dünyanın dört bir yanına da, Türk firmaları tarafından yazılım ve danışmanlıklar ihraç edilmektedir. Özetle Türkiye olarak, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri dahil yazılımdaki ar-ge kültürümüz ve yetişmiş insan kaynağımız ile yazılım sektörüne dünya çapında Türk markalarını çıkartabilecek birikime, deneyime ve güce sahibiz.

Bir diğer konu da, bugüne kadar, Türk yazılım firmaları genelde iş yazılımları üzerinde çalışmalar yaptı. Oysa önümüzdeki süreçte, işletim sistemi ve ofis uygulamaları çözümlerini de yapmalıyız ki bunu yapacak güce ve deneyimize sahibiz. Yine açık kodlu kaynaklara geçmenin stratejik olarak önemine vurgu yapacağız. Yazılım sektöründe yapılabilecek çalışmaları, üniversite- sanayi işbirlikleri kapsamında da gündeme getirerek destekleyeceğiz”