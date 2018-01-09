Workinton'da Deniz Naba'nın İsmi Ön Plana Çıktı
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Workinton'da Deniz Naba'nın İsmi Ön Plana Çıktı


Workinton'da Deniz Naba'nın İsmi Ön Plana Çıktı
Workinton'da Deniz Naba'nın İsmi Ön Plana Çıktı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-09 Saat: 11:50:55
Anasayfa Biyografi Workinton'da Deniz Naba'nın İsmi Ön Plana Çıktı

Bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Deniz Naba düzenlenen Workinton toplantısında bol miktarda anıldı.

İSTANBUL - Workinton ailesi bir süre önce hayatını kaybeden Deniz Naba’yı andı. Annesi ile birlikte Ankara’ya giderken üzücü bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Workinton eski İş Geliştirme Direktörü Deniz Naba’nın adı Workinton’da bir toplantı odasına verildi. Kuruluşunda büyük emekleri geçen Workinton Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen anma toplantısına Workinton ailesinin yanısıra, girişim dünyasının önemli isimleri ve startup’lar katıldı.

Geçtiğimiz yıl başında Merhum Deniz Naba ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Workinton CEO’su Pınar Massena, çok değerli bir girişimci dostu, gençlerin Deniz abisini kaybetmenin üzüntüsünü her zaman yaşayacaklarını ifade etti. Oldukça duygusal anların yaşandığı anma töreninde, katılımcılar Deniz Naba ile anılarını paylaştı.

Deniz Naba’nın hayatından kesitler sunan film gösteriminin ardından özel bir hatıra defteri açıldı. Törene katılanlar Deniz Naba ile ilgili düşüncelerini kaleme aldı. Bir süre Workinton Kuluçka Merkezi’nde tutulacak defter, daha sonra Deniz Naba’nın oğluna verilecek.

Anma töreninin ardından Workinton CEO’su Pınar Massena, merhum Deniz Naba’nın ekip arkadaşları Melih Gürel ve İnci Usta ile “Deniz Naba Toplantı Odası”nın açılışını gerçekleştirdi.

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