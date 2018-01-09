PAGÇEV Geri Dönüşümle Ekonomiye Katkı Sağladı

Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi) atık yönetimi çerçevesinde yürüttüğü ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü çalışmalarında hızla ilerliyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 220 bin ton ambalaj atığını geri dönüştüren PAGÇEV ülke ekonomisine 610 milyon lira kazandırdı. Bu dönemde 16 il ve 60 belediye ile yaptığı işbirliği sonucunda yaklaşık 12 milyon kişinin atığını geri dönüştürdü.

Plastik ile birlikte kâğıt, karton, ahşap, kompozit, cam ve metallerden oluşan ambalaj atıklarının geri dönüşüm zincirini tamamlayan PAGÇEV’in 2017 yılında topladığı atıklar arasında ilk sırayı 89 bin 600 tona ulaşan plastik ürünler aldı. İkinci sırada ise kağıt-karton ürünleri yer aldı. Geri kalan bölümü de cam, metal, kompozit ve ahşap oluşturdu. PAGÇEV 2018 yılı hedefini ise 240 bin ton ambalaj atığının geri dönüşümü olarak belirledi.

PAGÇEV geri dönüştürdüğü ambalaj atıkları sayesinde hem ekonomiye hem de çevreye verdiği katkıyı artırdı. Örneğin; 2017 yılında PAGÇEV’in dönüştürdüğü atık miktarı sayesinde 1,5 milyon ağaç kurtarıldı. Geri dönüştürülen plastik atıklar ile 7,1 milyon kilowatt elektrik, 2,1 milyon litre su ve 256 milyon litre fosil yakıt tasarrufuna imza atıldı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde de 2,3 milyon ton metreküp alandan tasarruf edildi.

89 Bin Tonluk Plastik Atıkla 1,3 Milyon Kilowatt’lık Elektrik Tasarrufu Sağladık

2017 yılı rakamlarını değerlendiren PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, “Yılı hedeflerimizin üzerinde tamamlamış olmak oldukça memnun edici. Ambalajdan kâğıda, metalden kompozit ürünlere kadar birçok ürünü geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan ekonomiye sağladığımız katkıyı artırdık. Öyle ki toplam 220 bin ton atıkla ekonomiye 610 milyon lira katkı sağladık. Bu atıkların içerisinde sınırsız kez geri dönüştürme özelliğine sahip olan plastikler 89 bin tonla ilk sırada geldi. PAGÇEV olmasaydı bu miktarda plastiği yeniden üretmek için 1,3 milyon kilowatt elektrik enerjisi tüketilecekti. Bu üretim sonunda 531 bin ton karbondioksit salınımı olacaktı. Yalnızca bu miktardan yola çıkarak bile geri dönüşümün sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için nasıl bir değer yarattığını anlayabiliriz. Elbette yalnızca atık toplayarak bu katkıyı sağlamıyoruz. Bizler bu farkındalığı oluşturmak için projeler hayata geçiriyoruz. Çocuklar, ev hanımları ve hatta eğitimcilere bile ambalaj atıklarının bilinçli kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm bu faaliyetleri artırarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.