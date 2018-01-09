Ekonomi Bakanından İhracatın Yıldızlarına Ödül

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2017 yılında yaptığı 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracatın, 5.5 milyar dolarlık büyük dilimini gerçekleştirerek "İhracatın Yıldızları" olan ihracat şampiyonu 56 firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ödüllendirilecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba günü Swissotel Grand Efes İzmir'de düzenlenecek olan Ege İhracatçı Birlikleri “2017 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 56 firma ödülün sahibi olacak. İhracat şampiyonlarının ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci verecek.

Ege İhracatçı Birlikleri “2017 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç firmaya ödül vereceklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ödül Töreni’nde geçmiş yıllarda olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri toplamında en fazla ihracat gerçekleştiren firma, dış ticaret sermaye şirketi ve en fazla ihracat gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı firma ödüllerinin de sahiplerini bulacağını kaydetti.

2017 Yılında 11.8 Milyar Dolar İhracata Teşekkür

Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığı 2016 yılının ardından, 2017 yılına ciddi tereddütlerle girdiklerini ifade eden Ünlütürk, "Ciddi kaygılarla girdiğimiz 2017 yılında ihracatçılarımız çok çalıştı, çok seyahat etti ve 2016 yılına göre ihracatlarını yüzde 9 arttırarak 10 milyar 900 milyon dolardan, 11 milyar 838 milyon dolara çıkardı. Amacımız, 200’den fazla ülkeye yıllık 11.8 milyar doların üzerinde ihracat yapan, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını arttırmayı başaran ihracatçılarımızı motive etmek, ihracatçılarımızın Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. 11.8 milyar dolar ihracata en büyük katkıyı sağlayan üyelerimizi geleneksel hale gelen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" ile ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ni bu yıl 14. kez düzenliyor. Türkiye’de ihracat sektöründe ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenen ilk yarışma özelliğine sahip. Ödül töreninde ödüllendirilecek 56 firma, 2017 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nden 5.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 56 firma, EİB’nin 2017 yılında kayda aldığı 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 46’sına imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri “2016 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödül alan 56 firmanın, 43 tanesi “2017 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ihracat şampiyonları arasındaki yerini korurken, 13 firma bu yıl “İhracatın Yıldızları” listesine adını yazdırmayı başardı.

Türk Eximbank Canlı Destek Hattı Tanıtılacak

Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Türk Eximbank’ın yenilikçi uygulamalarından “Canlı Destek Hattı”nın da tanıtımı yapılacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ihracatçılara yeni uygulamayı birlikte tanıtacak.