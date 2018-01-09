Girişim Hareketi Girişimciliği Destekliyor

Girişim Hareketi, girişimcilik alanında farkındalık düzeyinizi artırarak daha kısa sürede başarıya çıkan yolları bulmaya yardımcı olan Türkiye’nin Girişimcilik Hareketi sloganı ile geçen yıl hayata geçmişti. Programa katılan girişimci adayları, özel tasarlanmış program kapsamında seminer, sohbet ve atölyelere dahil oluyor ve girişimciliğe adımlarını atıyor. Program Koordinatörü İsmail Haznedar “Bu dönem içinde bize uygun ve yaygınlaşabilir bir metodoloji geliştirmek istedik, bilgi ve deneyim paylaşımı için ortamlar oluşturduk. İstanbul’da şubeleşme ile yaygınlaştırarak 5 aktif sınıf oluşturduk. Sıra bunu Anadolu’ya yaymak ve katma değerli proje ve iş fikirlerine her yerden ulaşmak.” olarak çalışmaları ve hedefini özetledi.

İstanbul’daki çalışmaların liderliğini yeni dönemde üstlenen Hasibe Bağ liderlik görevi ile ilgili , “Yeni bir döneme giriyoruz, bu yıl içerisinde 30’dan fazla proje ve iş fikrini dinledik, bunların içerisinde ticarileşen örnekleri gördük; ben de üstlendiğim bu liderlik görevi ile aslında girişimciliğe ve ekosisteme önemli katkılar sunmaya çalışıyor ve öncelikle İstanbul’da güçlü bir girişim ağını yönetiyor olacağım.”

Girişim Hareketi, deneyim sahibi ustalar ile girişimci adaylarını buluşturmayı hedefliyor. Program içerisinde aylık gerçekleşen Girişim Network toplantıları yapılıyor. Eğitmenler, mentorler, girişimciler, adaylar bir araya gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.