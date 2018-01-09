Yeni Clio’nun Nerede Üretileceği Belli Oldu
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Yeni Clio’nun Nerede Üretileceği Belli Oldu


Yeni Clio’nun Nerede Üretileceği Belli Oldu
Yeni Clio’nun Nerede Üretileceği Belli Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-09 Saat: 12:43:45
Anasayfa Otomotiv Yeni Clio’nun Nerede Üretileceği Belli Oldu

Yeni Renault Clio’nun üretim adresine yönelik ortaya atılan iddialar, üretimin Bursa’da yapılacağı yönünde oldu. Buna göre üretim bu yılın sonunda başlayacak. İlk prototipse çok yakın bir zamanda, üretim bantlarından çıkacak.

Yeni Renault Clio’nun üretim adresine yönelik ortaya atılan iddialar, üretimin Bursa’da yapılacağı yönünde oldu. Buna göre üretim bu yılın sonunda başlayacak. İlk prototipse çok yakın bir zamanda, üretim bantlarından çıkacak.

Yeni Clio BJA Koduyla Üretilecek

Otomotivin önemli isimleri arasında yer alan Renault, Clio’nun beşinci neslini Paris Otomobil Fuarında görücüye çıkarmaya hazırlanırken; yeni model üretiminin Bursa ilinde bulunan fabrikada yapılacağı ifade edildi. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yenilenen Clio BJA koduyla üretilecek. Üretim bu yılın sonunda başlayacak.

Üretim Bantlarının Montajı Devam Ediyor

İfadelere göre Oyak Renault, bu kapsamdaki ön hazırlıklara bugünlerde hız verdi. Şirket üretim bantlarının tamamlanması için yoğun bir mesai harcıyor. Hatların kurulumu ardından ilk örnekler bantlardan çıkmaya başlayacak. Beşinci nesil Clio ilk olarak Paris Otomobil Fuarında sahneye çıkacak. Uluslararası statüye sahip fuarda yenilenen Clio, meraklılarıyla buluşacak. Satışlarsa 2018’in sonunda başlamış olacak.

Bir Önceki Nesline 250 Milyon Euro Harcamıştı

Clio’nun yenilenen versiyonunun Bursa’da üretilip üretilmeyeceği sorusu kafaları karıştırırken, şirkete yakın bir kaynağın üretimin Bursa’da yapılacağına yönelik ifadeleri Türk otomotiv sektörünün yeni yıla iyi bir başlangıç yapacağının sinyallerini verdi. “Oyak Renault, üretim bantlarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Hatların hazırlanmasında hem yerli hem de yabancı firmalar yer alıyor. Gövde üretiminin gerçekleşeceği üretim bantlarının büyük bölümü şimdiden hazırlanmış durumda! Şirket çok kısa bir zaman içerisinde ilk örneklerin üretimi için düğmeye basacak” şeklinde konuşan kaynak, Clio 5 için yapılan yatırımın büyük olduğunun da altını çizdi. Yeni model için aktarılan kaynak hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı. Tahminlere göreyse Oyak Renault, yeni Clio’nun üretime dahil edilmesi için bir önceki versiyonundan çok daha fazla yatırım yaptı. Şirket Clio’nun bir önceki modelinin üretilmesi için yaklaşık 250 milyon Euroluk kaynak ayırmıştı. 

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