Çiftlik Bank’tan Son Dakika Açıklaması! Üye Alımı Durduruldu
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Çiftlik Bank’tan Son Dakika Açıklaması! Üye Alımı Durduruldu


Çiftlik Bank’tan Son Dakika Açıklaması! Üye Alımı Durduruldu
Çiftlik Bank’tan Son Dakika Açıklaması! Üye Alımı Durduruldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-09 Saat: 13:01:51
Anasayfa Eko Gündem Çiftlik Bank’tan Son Dakika Açıklaması! Üye Alımı Durduruldu

Çiftlik Bank bugün flaş bir açıklama yaparak, üye olmayı planlayanları şok etti. Yapılan açıklamada yeni üye alımının durdurulduğu bildirildi.

Çiftlik Bank bugün flaş bir açıklama yaparak, üye olmayı planlayanları şok etti. Yapılan açıklamada yeni üye alımının durdurulduğu bildirildi.

İlk Açıklama Çiftlik Bank’ın İnternet Sitesinden Yapıldı

Çiftlik Bank’a yönelik başlatılan incelemeler, yeni bir gelişme yaşanmasına neden oldu. Çiftlik Bank internet sitesi aracılığı ile sistemin yeni üye alımına kapatıldığını duyurdu. Üye alımının durdurulmasına yönelik kararın yönetim kurulunca alındığının altı çizilen açıklamada, son zamanlarda yaşanan gelişmelere işaret edildi. Bilindiği üzere son zamanlarda Çiftlik Bank’ın saadet zinciri yada ponzi sistem olduğu iddiaları gündemde çok konuşulmuştu. Sanal oyun yönetim kurulu işte bunları dikkate alarak, yeni üye alımlarına ara verdiğini; olumsuz algıların bertaraf edilmesi ve olumsuz önyargılara bu şekilde son vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Basına Özel Açıklama Yapıldı

Çiftlik Bank’ın internet sitesinde yayımladığı bu açıklama ardından, basın kuruluşlarına da yazılı bir açıklama yaptı.

Basına gönderilen açıklamada, şirkete yönelik oluşan izlenimlerin rahatsız edici olduğuna değinildi. Bu izlenimlerin giderilmesi adına, şirketin inceleme talep ettiğinin altı çizildi. İlgili bakanlıkların şirkete yönelik inceleme başlattığına dikkat çekilerek, bakanlık yetkililerine inceleme esnasında yardım edildiği aktarıldı. Çiftlik Bank’ın şeffaflık ilkesi dahilinde yönetildiğine vurgu yapıldı.

Basına gönderilen açıklamada yönetim kurulunun olağan toplantısında aldığı kararlardan da bahsedildi. Buna göre kurul, 8 Ocak 2018 tarihli toplantısında sisteme yeni üye alımını durduran karara imza attı.

Açıklamada Çiftlik Bank’ın ödenmiş sermayesinin 200 milyon lira olduğu belirtildi. Faaliyetlerin 7 adet çiftlik, 156 adet şarküteri, 2 adet süt ve et entegre tesisiyle yapıldığına dikkat çekildi. Bunların yanında şirketin menkul ve gayrimenkul varlıklarının olduğu dile getirildi. Çiftlik Bank’ın üye sayısınınsa 500 bin olduğu aktarıldı. 

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