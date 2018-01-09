BIST 100 İçin Yeni Hedefler Belirlendi

Global Menkul Değerler, finans çevreleri tarafından ilgiyle izlenen 2018 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. “Piyasa Üzeri Getiri İçin Stratejiler” başlıklı raporda 2017 yılındaki güçlü performansa vurgu yapıldı.

Politik ve jeopolitik alanda yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen Türk hisse senetlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 47.6 yükseliş ile güçlü bir getiri sağladığı kaydedilen raporda, “Bu yükseliş, Borsa İstanbul için kesintisiz devam eden en uzun soluklu yükselişlerden biri olarak tarihe geçti” tespiti yapıldı.

Yatırımcıların 2017’de beklentilerin oldukça üzerinde bir getiri sağladıkları belirtilen raporda, “Küresel perspektiften bakıldığında, Türk hisse senetleri, gelişen ülke piyasalarına akan sıcak paranın yüksek getiri araması, risk/getiri rasyosunun etkisi ve ülke risk primlerinin gerilemesi sonrasında beklentilerin çok üzerinde ivme kaydetti. Sıcak paranın yüksek getiri arayışı ile birlikte gelişen ülke piyasalarına girmesinden Türkiye her yönüyle faydalandı. Yurtiçi perspektiften baktığımızda, yatırımcılar hükümetin uyguladığı cömert teşvik paketleri neticesinde yükselen trend içerisinde getiri olanağı buldu” ifadelerine yer verildi.