Prontotour 2017 Yılında Büyüme Kaydetti

Yurt dışı turlarda sektör lideri olan Prontotour geleneksel Acenteler Buluşması’nı bu yıl Gaziantep’de gerçekleştirdi. Acenteler ve basınla bir araya gelen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 2017 yılını değerlendirdiği toplantıda markanın yeni yıldaki hedeflerini de açıkladı.

2017 yılının bir önceki yıla göre turizm hareketleri açısından daha verimli olduğunu belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Prontotour açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. 2017 yılını ciroda %22 büyüme ile tamamladık. Yılın başında belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz değerli acentelerimiz, ekip arkadaşlarım ve partnerlerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte markamızın gücü ve tecrübemizle Prontotour’un adını daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

Yurt Dışı Turlar Her Zaman Favori

Her yıl tur programlarının içeriklerini genişletip yeni rotaları eklediklerini, seyahat ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirdiklerini söyleyen Onaran, “2017’de seyahatseverler, klasik rotalarımız olan İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks ve Balkanlar dışında Dubai, Fas, Amerika, İngiltere, İskandinavya, Baltıklar ve Uzak Doğu destinasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı turlarımızda kişi sayısında %12, ciro bazında %25 artış yakaladık” şeklinde konuştu.

Gemi Turları İlgi Çekiyor

Gemi ve nehir turlarına 2017 yılında da yoğun ilgi olduğunu dile getiren Onaran, “Norveç Fiyortları, Batı Akdeniz, İskandinavya ve Güney Amerika" gibi destinasyonlara düzenlediğimiz gemi turlarımız seyahat severlerden talep gördü. Ayrıca Ren Nehri, Volga-Volga, Tuna Nehri gibi turlarımızı tercih edenlerin sayısının yüksek olduğunu belirtmeliyim. 2017 yılında gemi turlarında ciroda da %15 artış yakaladık” ifadelerini kullandı.

Kültür Turlarında % 65 Artış

Yurt içi ve Kıbrıs turlarında da büyüme sağladıklarını belirten Onaran, “Yurt içi kültür turlarımız içinde Kapadokya, Eskişehir, Karadeniz, Kars ve Ege turları yine gözde rotalar oldu. Festival odaklı dönemsel turların da yoğun şekilde tercih edildiğini söyleyebilirim. Cirosal anlamda; kültür turlarında %65, Kıbrıs’ta %45 ve yurt içi pazarda %40 artış yakaladık” dedi.

PRONTOPLUS Büyümesini Sürdürdü

Prontotour’un ayrıcalıklı seyahat deneyimleri sunan ProntoPlus markasının her geçen gün daha çok tercih edildiğinin altını çizen Ali Onaran, “2017 yılında da ProntoPlus büyümesini sürdürdü ve %45 artış yakaladı. Ayrıcalıklı keşifler dünyasının bu özel turları ilgi görmeye devam ediyor” dedi. ProntoPlus turları arasında Toscana Vadisi, Laponya, Sakura Zamanında Japonya, Büyük Göç Zamanında Tanzanya-Zanzibar, Hindiçin Rüyası, Ateş ve Buzun Ülkesi İzlanda, Zamanın Durduğu Ülke Myanmar, Maya ve İnka Kültürlerinin İzinde Bolivya gibi turlar yer alıyor.

Şehir Kaçamaklarında %150 ile Rekor Artış

Şehir Kaçamakları ile keyifli ve kısa süreli yurt dışı turları düzenlediklerini, özellikle hafta sonu küçük keşifler planlayanlar için ideal bir ürüne dönüştüğünü belirten Onaran, bu yıl rekor bir artış yakaladıklarını söyledi. Bu özel üründe otel ve uçak imkanı sunduklarının vurgulayan Onaran, “Şehir Kaçamakları turlarımız 2017 yılında seyahat tutkunlarının en çok tercih ettiği ürünümüz oldu. Roma, Barcelona, Marsilya, Viyana, Milano, Atina, Lviv, Malta, Lyon, Bologna, Minsk ve Stokholm gibi şehirlerin yer aldığı turlarımızda %150 gibi rekor bir artış sağladık” dedi.

PRONTOTOUR’dan Eğitime Destek

Eğitim alanında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ali Onaran, bu yıl ProntoAkademi’yi hayata geçirdiklerini, bu kapsamda acentelere özel aylık bülten hazırladıklarını ve çeşitli eğitim seminerleri düzenlemeye başladıklarını ifade etti. Onaran, “Geçtiğimiz yıl ayrıca Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nün açtığı “Gastronomi ve Seyahat Yazarlığı” dersine sponsor olduk. Bahçeşehir Üniversitesi ile Türkiye’nin termal, spa ve wellness rehberini hazırlıyoruz. Üniversiteler ile proje yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Prontotour’un rakiplerinden ayrıldığı konuların başında rehber kalitesinin geldiğini hatırlatan Onaran şöyle konuştu: “Çok kıymetli rehberler ile çalışıyoruz. Seyahatseverlerin sosyal medya ve sitemizdeki geri dönüşlerinden bunu görebiliyoruz. Blog sayfamızda rehberlerimizin seyahat deneyimlerini paylaştığı özel içeriklere de yer veriyoruz. Yoldasin.com ve ProntoBlog içerik sayfalarımız güncel seyahat trendleri ve turizmin farklı konularında gezginleri bilgilendirmeye devam ediyor. 2017’de seyahatseverlerin bütçelerini koruyan kampanyalar yaptık. Yaptığımız kur sabitleme kampanyaları sayesinde dövizdeki hareketlenmeyi misafirlerimize yansıtmamaya çalıştık. Rakamlara baktığımızda da başarılı olduğumuzu görüyorum. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor.”