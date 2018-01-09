Futbol Dünyası Enerji Ödülüne Layık Görüldü

Faaliyetlerine “Kesintisiz Hayat” sloganıyla devam eden sektör lideri AKSA Jeneratör, futbol endüstrisine dair tüm sektörleri bir araya getiren FIFEX Uluslararası Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı’na sponsor oldu. 8 Ocak’ta Antalya Belek’te başlayan ve 10 Ocak’a kadar devam edecek olan etkinlikte AKSA Jeneratör, fuar alanındaki standıyla ziyaretçileri için futbol aktiviteleri düzenliyor.

Futbol endüstrisinde alanının en iyisi olan markalar, kurumlar ve kişilerin prestij ödülleriyle onurlandırıldığı FIFEX Futbol Endüstrisi Ödül Töreni’nde, AKSA Jeneratör de ödüle layık görüldü. AKSA Jeneratör, Yılın Stadyum Enerjisi ödülünün sahibi oldu. Ödüle layık görülmekten ve etkinliğe destek olmaktan gurur duyduklarını belirten AKSA Jeneratör CEO'su Alper Peker sözlerine şöyle devam etti:

“AKSA Jeneratör olarak futbol endüstrisine destek veren birbirinden değerli kişi ve kurumların katıldığı bu etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mutluluğumuz bu gece aldığımız Yılın Stadyum Enerjisi ödülü ile taçlandırıldı. AKSA Jeneratör olarak, hayatın kesintisiz akması için bizi biz yapan uzman ekibimiz ve sektördeki 30 yılı aşkın bilgi birikimimizle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”