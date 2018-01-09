Prida İletişim Ödülleri Büyük İlgiyle Karşılandı

İletişim danışmanlığı sektöründeki ajansları temsil eden İDA, iletişimin Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin altını çizmek ve sektördeki sürdürülebilir projeleri teşvik etmek amacıyla “PRİDA İletişim Ödülleri”ni hayata geçirdi. Ödüllerin ilk senesinde ana kategorilere 178 proje, iletişim profesyonelleri ve sürdürülebilir işbirliği başlıklı kategorilere ise 74 başvuru olmak üzere toplamda 252 başvuru yapıldı.

İDA Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gümrah “Birinci yılımızda 252 başvuru ile umduğumuzun ötesinde ilgi görmek bizleri çok mutlu etti. İletişim, araştırma, kamu ve özel kurumlar ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden profesyonel iletişim uzmanlarından oluşan jüri üyelerimiz 6 ana başlıkta 25 kategoride yapılan başvuruları değerlendiriyor. Finale kalan projeleri ön değerlendirmeden sonra web sitemizde açıklayacağız. Sektörümüzün kattığı değeri ortaya koyan iletişim projelerini ve projelerde emeği geçenleri ödüllendireceğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Ödül Töreni 19 Ocak Cuma Günü

PRİDA İletişim Ödülleri’nin ödül gecesi 19 Ocak Cuma günü Grand Hyatt İstanbul’da gerçekleştirilecek. ‘Stratejik İletişim’, ‘Pazarlama İletişimi’, ‘Dijital ve Sosyal Medya’, ‘Özel Ödüller’, ‘Sürdürülebilir Başarı Ödülleri’ ve ‘İletişim Profesyonelleri’ olmak üzere 6 ana başlıkta 25 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Özel Ödüller başlığı altında topluma değer katan, ezber bozan ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projeler; Sürdürülebilir Başarı Ödülleri başlığı altında ise ajans ve markalarının uzun süreli işbirliği, sürdürülebilir projeleri ve yılın iyi kalpli ajansı ödüllendirilecek. Ayrıca İletişim Profesyonelleri başlığı altında ajans çalışanları da ödüllendirilecek.