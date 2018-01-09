SPK Hisseleri Yüzde 1000 Artan Beyaz Filo'ya Dur Dedi!
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SPK Hisseleri Yüzde 1000 Artan Beyaz Filo'ya Dur Dedi!


SPK Hisseleri Yüzde 1000 Artan Beyaz Filo'ya Dur Dedi!
SPK Hisseleri Yüzde 1000 Artan Beyaz Filo'ya Dur Dedi! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-09 Saat: 13:42:16
Anasayfa Eko Gündem SPK Hisseleri Yüzde 1000 Artan Beyaz Filo'ya Dur Dedi!

Beyaz Filo Kiralama AŞ'nin hisselerinin yüzde bin oranında artış göstermesiyle birlikte SPK harekete geçti.

SPK, hisseleri geçtiğimiz eylül ayından bu zamana kadar yüzde bin civarında artış gösteren ve 1 milyar dolar seviyesinin üstünde bir piyasa değerini yakalayan Beyaz Filo Kiralama AŞ konusunda harekete geçti.

Sermaye Piyasası Kurulu bu kapsamda, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiklerine yönelik makul şüphe bulunduğu gerekçesiyle, toplam da 10 kişiye 6 aylık işlem yasağı koydu. Filo'ya ait hisselerin de 6 aylık süre dilimi içerisinde kredili işlem ve açığa satışına kapatıldığı ifade edilirken, Borsa İstanbul yönetimi ise, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan Beyaz Filo kararı sonrasında, Tera Menkul Değerler'in Beyaz hisslerindeki piyasa yapıcılık çalışmalarına son verildiğini bildirdi. 

27 Eylül 2017 tarihinde 7.1 lira seviyesinde olan hisselerin, bahsi geçen zaman diliminden bu zamana kadar adeta bir patlama yaşayarak yüzde bin civarında bir artış gösterip 85 TL seviyesine çıktığı bildirildi. 

SPK Açıklama Yaptı

Konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan SPK ise, Beyaz'ın pay piyasasında 27 Eylül 2017 tarihi ile 22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde belirtilen fiilin işlendiğine yönelik makul şüphe bulunmasından dolayı, SPK'nın birinci maddesi kapsamında yatırımcıların hakları ve yararlarının korunmasını teminen, SPK'nın 128/1-a maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya ilişkin işlemlerin engellenmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1, 6/1, 18/1 maddeleri kapsamında 6 aylık süre zarfı içerisinde geçici işlem yasağının getirilmesine karar verildiğini bildirdi. 

Buna ek olarak SPK'nın belirtilen kanun ve maddeleri gereğince 09 Ocak 2018 tarihinden itibaren yine 6 aylık süre zarfında, kredili işlem ve açığa satış işlemlerini yasakladığı belirtilerek, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine karar kıldığı ifade edildi. 

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