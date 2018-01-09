SGK'dan O Habere Yalanlama Geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve öğrencilik süreleri hakkında, bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı basın ve yayın organlarında yer edinen staj ve öğrencilik sürelerinin, emekliliklerde geçerli sayılacağına ilişkin düzenleme gerçekleştirildiği haberleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, bu şekilde yer bulan haberlerin gerçekle ilgisinin olmadığını vurguladı.

Ortaya Çıkan Haberler Gerçeği Yansıtmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı yazılı açıklama çerçevesinde, son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarıyla birlikte sosyal medya hesaplarında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile stajların ve öğrencilik süreçlerinin emeklilikte geçerli olması adına düzenleme gerçekleştirildiğine yönelik haberlerin ve paylaşımların yer aldığını dile getirerek, bahsi geçen değişikliğin belirtilen konuyla bir ilgisinin bulunmadığını aktardı.

Değişikliğin Kapsamı Açıklandı

Gündeme gelen değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sürecinde tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamında sayılması hakkında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıyla, Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisi'nin kurulması hakkında olduğu açıklandı.

Sadece Kanun İle Düzenlenebilecek Haklar

Staj sürelerinin ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına ilişkin düzenleme gerçekleştirildiği haberlerini yalanlayan ve bu haberlerin gerçekle bir ilgisinin olmadığını vurgulayan Sosyal Güvenlik Kurumu, ayrıca emeklilikte yaş hesaplanması da dahil olmak üzere güvenlik haklarının sadece kanun ile düzenlenebilecek haklar olduğunu ifade etti.