Kilosu 700 TL'ye Yeşil Erik Satıyor!

Kayseri'de 7 senedir manavlıkla uğraşan ve kış aylarında yaz meyvelerinin de satışını gerçekleştiren Halil İşler, dükkanının girişine asmış olduğu pankartlarla, mevsimi olmayan bir çok meyve satışı yapıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İşler, kayısının, şeftalinin, yeşil eriğin ve daha bir çok yaz meyvesinin satıldığını belirterek, bahsi geçen bu meyveleri yurt dışında bulunan ülkelerden kargo vasıtasıyla getirip, kış aylarında satışını yaptığını vurguladı.

İşletme genelinde, çok sayıda kurumsal gıda şirketlerinde bulunmayan ürünlerin var olduğundan bahseden İşler, yaz aylarında kış meyvelerini, kış aylarında ise yaz meyvelerini bulundurduklarına dikkatleri çekti. Aşerenlere özel olarak bu uygulamayı başlattıklarını işaret eden İşler, herhangi bir saat sınırı bulunmadan işletmeye gelenlere dükkanı açarak istediği meyveleri verdiklerini söyledi.

Eriğin Tanesi 10 TL

Eriğin tanesinin 10 TL'ye satıldığına dikkat çeken İşler, içerisinde 3 adet erik bulanan yeşil eriğin paket fiyatının 35 TL'den alıcı bulduğunu, kilosunun fiyatının ise 700 TL olduğunu dile getirdi. Kayısının ve kirazın 100 gramlık paketler halinde satıldığını ve bunun fiyatının ise 35 TL olduğunu belirten İşler, bu ürünlerin kilogram bazında fiyatlarının ise 350 TL olduğunu ifade etti.

Hamile kadınların aşerdiği meyvelerin çoğunu bulundurduklarını ve hamile kadınların eşlerinin, meyve alabilmek için uzun yoldan gelerek ürün aldığını belirten İşler, şehir dışından sipariş gerçekleştiren müşterilere ise ürünleri kargo ile gönderdiklerini dile getirdi. Hamile kadınların daha çok yeşil eriğe, şeftaliye ve kayısıya ilgi gösterdiklerini söyleyen İşler, hastaların ise daha çok karpuz ve üzüne rağbet gösterdiğini vurguladı.

Çeyrek Altın Fiyatının 3 Katı

Kilogram fiyatının çeyrek altının 3 katı civarında olan erikleri ve kilogram fiyatlarının 300 TL ile 400 TL arasında değişkenlik gösteren şeftalileri ve kirazları dükkanda özenli bir şekilde muhafaza ettiklerini aktaran İşler, ürünlerin muhafazasını dondurucular sayesinde yaptıklarını, gündüzleri ise ürünleri reyona çıkardıklarını sözlerine ekledi.