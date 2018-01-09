Sürücüler Dikkat! İşte Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf Önlemleri
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Sürücüler Dikkat! İşte Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf Önlemleri


Sürücüler Dikkat! İşte Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf Önlemleri
Sürücüler Dikkat! İşte Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf Önlemleri Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-09 Saat: 14:50:47
Anasayfa Eko Gündem Sürücüler Dikkat! İşte Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf Önlemleri

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt tasarrufu adına alınabilecek önlemlerden bahsetti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı olarak görev yapan İmran Okumuş, Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde akaryakıt tüketimini düşürebilmek adına alınabilecek önlemlerden bahsetti.

Akaryakıt tüketiminin, konutlarda bulunan doğalgaz ve elektrik faturaları şeklinde bir harcama kalemine dönüştüğünden bahseden Okumuş, akaryakıt verimliliği adna araç bakımlarının düzenli bir biçimde yaptırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. 

Petrol Tüketiminin Yüzde 93'ü Yurt Dışından Karşılanıyor

Türkiye'nin zengin petrol kaynaklarının bulunmadığını ve enerji kaynaklarının da bu doğrultuda kullanılması gerektiğini belirten Okumuş, ülke genelindeki petrol tüketiminin yüzde 7'lik kısmının yerli üretim sayesinde karşılandığını, yüzde 93'lük kısmının ise ithal edildiğini dile getirdi. 

Cari açığın azaltılıp, ekonomiye katkıda bulunulması ve çevre sağlığı adına zararlı fosil yakıtların tüketimlerinin azaltılması ve vatandaşların yakıt giderlerinin minimum düzeye indirilmesi adına akaryakıtın mümkün olabildiği kadar verimli tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Okumuş, sürücülerin akaryakıt tüketimi konusunda tasarruf edebilmesi için belirli bir kaç kritere uymaları gerektiğine dikkat çekti. 

Akaryakıt Tüketiminde Tasarruf İçin Uyulması Gerekenler

Ucuz motorin tabelası bulunan istasyonlardan akaryakıt alınmaması gerektiğini söyleyen Okumuş, sürücülerin ilk beş kilometreden oluşan alanda araçlarını yüksek hızda sürmeleri gerektiğini vurguladı. Ani kalkışlar sırasında motorun iç sürtünmelerinin artış göstereceğinden dolayı yanmamış olan yakıtların yanma odalarına gitmesinin tüketimi ciddi şekilde yükselttiğinden bahseden Okumuş, tüketimdeki en elverişli değerin yakalanabilmesi açısından 90 kilometrenin ideal bir hız olduğunu sözlerine ekledi.

Sürücülerin araçlarını sabit bir hızda kullanması gerektiğinden bahseden Okumuş, araç lastiklerinin hava basınçlarının doğru bir ölçüde olması gerektiğini aktararak, trafikte camların kapalı tutulması ve ihtiyaç dışı klima kullanımlarından uzak durulması gerektiğini ifade etti. 

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