Taklit Piyasasındaki Outdoor Ürünler Oldukça Rağbet Görüyor!

İstanbul'daki taklit piyasasında bu sene outdoor giyim ürünleri stili öne çıkanlar arasında. Alınan bilgiler doğrultusunda çoğu vatandaşın üstünde görülen aynı tür montlar, teknik özellikleri sebebiyle dört mevsim kullanım sağlayabilen ürün anlamına gelen outdoor markalar, son dönemlerde dünyanın en gözde ürünleri arasında bulunuyor.

Orjinal fiyatları 300 TL'den başlayarak bin 500 TL seviyesine kadar ulaşabilen ürünlerin şimdilerde sokaklarda satıldığı, işportada 50 TL ila 250 TL arasında alıcı bulduğu ifade ediliyor. İstanbul'da bulunan Kadıköy ve Taksim'deki pasajlarda ise bahsi geçen ürünlerin 100 TL ila 300 TL arasında bir fiyattan tüketicilere satıldığı dile getiriliyor.

İlginç İddia

Söz konusu olayla alakalı olarak ise ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda. Bu iddia doğrultusunda, taklit piyasasına sunulacak olan ürünlerin talep ve firmalara göre belirlendiği konuşuluyor. Yine bu iddia kapsamında perakende pazarında tutunmak isteyen çeşitli markaların, modellerin sahtesinin üretilerek satışa sunulmasına ses çıkarmadığı söyleniyor.

Konu hakkkında Üsküdar Meydan'da dünyaca ünlü markaların taklitlerini satışa sunan bir satıcı ise açıklamalarda bulunarak, akşamları tezgah açtığını ve günlük bazda 5 adet ile 10 adet arasında ürün satışı yaptığını belirtiliyor. 50 ila 160 adet arasında satışa sunulan kabanların dalgıç kumaşıyla yapıldığının altını çizen satışı, bu ürünlerin kış için oldukça rağbet gördüğünü dile getiriyor.

Taklit Piyasasındaki Ürünlere Yoğun İlgi

Ürünlerin satışlarının yapıldığı Taksim ve Kadıköy'de bulunan ünlü pasajlarda hizmet veren ve tezgahtar olan Murat ismindeki bir vatandaş ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak, bu sene içi kaz tüyüyle doldurulduğu iddia edilmiş olan montların oldukça rağbet gördüğünü dile getiriyor.