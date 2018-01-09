Vatandaşlar Eko-Etiket Sistemiyle Ürün Ayrımı Yapabilecek!

Ülke genelinde tüketicilerin çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapabilmesine olanak tanıyacak olan Eko-Etiket sistemine geçiş yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, SEI çerçevesinde ÇED İznin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu, 14 Haziran tarihinde uygulamaya alınan proje tamamlandı.

Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin çoğaltılması adına ve Avrupa Birliği Eko-Etiket mevzuatının, ülke mevzuatına kazandırılmasının amaçlandığı projenin kapanışının yapılacağı toplantının 11 Ocak tarihinde Ankara Hilton Otel'de yapılacağı duyuruldu.

İlk Aşamada 7 Firmanın Ürünlerinde Kullanılacak

Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında ülkede ilk defa tekstil, seramik ve kağıt sektöründen 3 çeşit üründe çevre etiketi uygulanacağı ifade edildi. Şartları yerine getiren, tekstil sektöründe iki, kağıt sektöründe iki ve seramik sektöründe ise üç olmak üzere toplamda 7 firmanın ürünlerine çevre etiketinin verileceği dile getirildi. Bu sayede ise Türkiye'de Eko-Etiket sistemine giriş yapılmış olacak.

Bahsi geçen toplantıda proje dahilinde Türkiye Eko Etiketini Arıyor sloganıyla düzenlenmiş olan Ulusal Eko-Etiket Logo Yarışması kapsamında derece alan kişilere ödüllerinin verileceği belirtildi. Yarışma için gerçekleştirilen 73 başvurudan, değerlendirmeye giren 85 logo arasından seçimi yapılacak logonun, Eko-Etiket logosu olarak kabul edileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Eko-Etiket Nedir?

Ürünün ham madde temininden, geri dönüştürülmesine kadar olan her süreci kapsayan ulusal çevre etiket sistemi, temiz üretim ve sürdürülebilir tüketim adına bir araç ve çevreye uyumlu gibi gösterilmeler karşısında kılavuz niteliğini taşıyacak. Sistem, tüketicilere seçenek sağlayacak olan bilgileri aktaracak.