Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam!

Türkiye ile Rusya arasında devam eden Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında toplam da 13 bin 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bahsi geçen projenin 100 milyon dolardan oluşan ek hanehalkı geliri sağlayacağı dile getirilirken, Türk Akımı projesi ve 13 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak kişiler hakkında detaylı bilgi alındı.

Türkiye'nin Doğalgaz Talebi Artacak

EDAM'ın konu hakkında hazırlamış olduğu rapor kapsamında 2017 senesinden itibaren 50.7 milyar metreküpten oluşan Türkiye'nin doğalgaz talebinin, 2020 senesi içerisinde 55.6 milyar metreküpe çıkacağı, 2035 senesi içerisinde ise bahsi geçen talebin 71.8 milyar metreküpe ulaşacağı belirtildi.

Ayrıca Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin hazırlamış olduğu rapor çerçevesinde ülkenin doğalgaz açığının 2025 senesinde normal bir seyirde 16 milyar metreküpe, kıtlık halinde ise 37 milyar metreküpe ulaşacağı dile getirilirken, ülkenin söz konusu doğalgaz boru hattı projesi kapsamında, gelmesi planlanan 15.75 milyar metreküpten oluşan doğalgazdan faydalanacağı bildirildi.

Elektrik Üretimi Değerlendirmesi

EDAM'ın raporunda elektrik üretimi konusunda da değerlendirmelerde bulunulurken, bu kapsamda Türkiye'nin 2015 senesinde yüzde 37'si doğalgaz kullanımıyla üretilen 227.5 TWh'den oluşan elektrik talebinin 474 TWh'ye ulacağı belirtildi.

Bahsi geçen rapor doğrultusunda istihdam bekleyişi süren adayları sevindirecek ifadelerde yer aldı. Bu çerçevede hat inşaatının, doğalgaz ihtiyacının yanında diğer ekonomik alanlara da fayda sağlayacağı belirtildi. Hatta yönelik kara kesimin inşaarının 1 milyar dolar değerindeki yatırımla gerçekleştirileceği vurgulanırken, buna ek olarak ise yine söz konusu rapor çerçevesinde, dolaylı ve zincirleme etki bazında toplam olarak 13 bin 500 ek istihdam sağlanacağı, 100 milyon dolardan oluşan ek hanehalkı geliri ve 546 milyon dolardan oluşan ek ulusal gelir yaratılmasının sağlanacağı bildirildi.