Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam!
Advert Advert Advert


Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam!


Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam!
Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-09 Saat: 16:13:33
Anasayfa Eko Gündem Türk Akımı'na 13 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam!

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında 13 bin 500 ek istihdam sağlanacağı belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında devam eden Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında toplam da 13 bin 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bahsi geçen projenin 100 milyon dolardan oluşan ek hanehalkı geliri sağlayacağı dile getirilirken, Türk Akımı projesi ve 13 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak kişiler hakkında detaylı bilgi alındı. 

Türkiye'nin Doğalgaz Talebi Artacak

EDAM'ın konu hakkında hazırlamış olduğu rapor kapsamında 2017 senesinden itibaren 50.7 milyar metreküpten oluşan Türkiye'nin doğalgaz talebinin, 2020 senesi içerisinde 55.6 milyar metreküpe çıkacağı, 2035 senesi içerisinde ise bahsi geçen talebin 71.8 milyar metreküpe ulaşacağı belirtildi. 

Ayrıca Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin hazırlamış olduğu rapor çerçevesinde ülkenin doğalgaz açığının 2025 senesinde normal bir seyirde 16 milyar metreküpe, kıtlık halinde ise 37 milyar metreküpe ulaşacağı dile getirilirken, ülkenin söz konusu doğalgaz boru hattı projesi kapsamında, gelmesi planlanan 15.75 milyar metreküpten oluşan doğalgazdan faydalanacağı bildirildi. 

Elektrik Üretimi Değerlendirmesi

EDAM'ın raporunda elektrik üretimi konusunda da değerlendirmelerde bulunulurken, bu kapsamda Türkiye'nin 2015 senesinde yüzde 37'si doğalgaz kullanımıyla üretilen 227.5 TWh'den oluşan elektrik talebinin 474 TWh'ye ulacağı belirtildi. 

Bahsi geçen rapor doğrultusunda istihdam bekleyişi süren adayları sevindirecek ifadelerde yer aldı. Bu çerçevede hat inşaatının, doğalgaz ihtiyacının yanında diğer ekonomik alanlara da fayda sağlayacağı belirtildi. Hatta yönelik kara kesimin inşaarının 1 milyar dolar değerindeki yatırımla gerçekleştirileceği vurgulanırken, buna ek olarak ise yine söz konusu rapor çerçevesinde, dolaylı ve zincirleme etki bazında toplam olarak 13 bin 500 ek istihdam sağlanacağı, 100 milyon dolardan oluşan ek hanehalkı geliri ve 546 milyon dolardan oluşan ek ulusal gelir yaratılmasının sağlanacağı bildirildi. 

Türk Akımı ek istihdam personel alımı EDAM Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Türkiye
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı
09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
09.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!