Yaşlılık Maaşı Alanlar Dikkat! Zam Yüzde 40 Olabilir!

Halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen, 65 yaşın üzerinde olan ve SGK’dan emekliliği bulunmayan vatandaşlara verilen maaş konusunda Meclise teklif veren MHP, maaştan yararlananların umudu oldu.

MHP: 65 Yaş Maaşına Yüzde 40 Zam Yapılsın

65 yaşın üzerinde olan emekli maaşı bulunmayan yaşlılara 3 aylık periyotlarla verilen yaşlılık maaşında son dakika bir gelişme yaşandı. MHP, yaşlılık maaşlarına 2018’de yüzde 40 oranında zam yapılmasını öngören kanun teklifini Meclise sundu. MHP’nin bu teklifi kabul edilirse 65 yaş maaşına yüzde 40 zam yapılacak. Söz konusu maaşın tutarı ise 1.395 liraya yükselecek.

3 Ay Maaşı Alanların Gözü Meclise Çevrildi

Devlet tarafından verilen yaşlılık maaşı, geçen yıl 754 lira üzerinden ödenmekteydi. Kanun teklifi 65 yaş maaşı alan vatandaşları heyecanlandırırken, teklifin onaylanması milyonlarca kişiyi memnun edecek.

2017’de 754 Liraydı

Bilindiği üzere devlet, SGK’dan emekli olmayan ve 65 yaşını geçmiş ihtiyaç sahibi yaşlılara her üç ayda bir maaş ödemesi yapıyor. 65 yaş maaşından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri maaşı almak için öncelikle ikametgah kayıtlarının olduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesine ilgili başvuruyu yapıyor. Söz konusu kişiler aranan şartları taşıdıkları takdirde maaşı almaya hak kazanıyor.

Geçen yılın son ayında 65 yaş maaşı alan vatandaşlara aylık bazda ödenen tutar 251 lira üzerinden yapıldı. Ödenen 3 aylık tutarsa 754 lira oldu. Bu maaşlar 2018 yılının Ocağında memur maaşlarına uygulanan zam oranında yükselecek. İşte bu süreç öncesinde harekete geçen MHP, 3 aylık maaşlara yüzde 40 oranında zam yapılmasını teklif etti. Haberi duyan ve bu maaştan yararlanan vatandaşlar heyecanlandı.

MHP’nin bu teklifi kabul edilirse 65 yaşın ve üzerine verilen 3 aylık maaşları yüzde 85 oranında artacak. Engelli vatandaşların yararlandıkları maaşlar ise ortalama olarak yüzde 40 artış kaydedecek.